- Comisia Europeana, prin Serviciul de sprijin al reformei structurale (SRSS), participa in mod activ la pregatirea proiectarii si constructiei in Romania a trei spitale regionale de urgenta, la Iasi, Cluj si Craiova, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, conform agerpres.ro. Din 2017,…

- Fostul europarlamentar Ioan Mircea Pașcu (PSD) le transmite colegilor de partid propuși pentru poziția de comisar european de catre premierul Dancila ca funcția în executivul UE nu le ofera imunitate, spre deosebire de cea de membru al forului legislativ european. Viorica Dancila i-a propus pe…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a anuntat ca a semnat acorduri de servicii de asistenta tehnica, pentru implementarea proiectelor (ASATIP), in valoare de 20 milioane euro cu Ministerul Sanatatii (MS), pentru asistenta tehnica in vederea construirii a trei spitale regionale de urgenta in Iasi,…

- Primul Acord de servicii de asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor (ASATIP) semnat cu Ministerul Sanatatii formalizeaza angajamentul expertilor BEI sprijiniti de consultantii terte parti in acordarea de asistenta tehnica pentru constructia a trei spitale regionale de urgenta in Iasi, Cluj…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Andrew McDowell, au semnat luni, intr-o ceremonie la Palatul Victoria, Acordul de servicii de asistenta tehnica pentru implementarea proiectelor. Potrivit ministrului Sorina Pintea, acest acord stabileste termenii…

- Fostul comisar european pentur Politica Regionala, europarlamentarul Corina Crețu, i-a raspuns intr-o nota ironica premierului Viorica Dancila dupa ce aceasta a declarat ca nu vede ajutorul dat Romaniei de catre comisarii trimiși de țara noastra in Comisia Europeana. Crețu spune ca singurul lucru pe…

- Ford și Napoca Rally Academy, echipa campioana naționala la raliuri, au adus, pentru a doua oara la Timișoara, programul gratuit de conducere defensiva Ford Driving Skills for Life. Evenimentul a avut loc in perioada 29-30 iunie, in parcarea Shopping City Timișoara. Aceia care s-au inscris…