Sorina Pintea cere desfacerea contractului de muncă şi dosar penal în cazul asistentei medicale de la Bacău Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, propune desfacerea contractului de munca si dosar penal in cazul asistentei medicale de la Bacau. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca ar trebui luate masuri care sa mearga pana la desfacerea contractului de munca si dosar penal in cazul asistentei medicale de la Bacau, care nu a supravegheat o pacienta in ambulanta, iar aceasta a murit, dupa ce s-ar fi aruncat din salvare. "Mai grav mi se pare cazul de la Bacau, cand asistenta de pe ambulanta a considerat ca este mai bine sa stea langa sofer in fata si sa lase pacienta in spate pe targa nesupravegheata.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

