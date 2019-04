Stiri pe aceeasi tema

- Cele 3 spitale regionale co-finanțate din fonduri europene - Cluj, Iași și Craiova - "se vor construi, indiferent de polemica din jurul lor", a declarat, marți, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, intr-o conferința de presa pe aceasta tema susținuta impreuna cu

- "Nu vreau sa polemizez cu doamna ministru al Sanatatii, care constat ca este habarnista. Cum poti sa spui ca la Cluj nu este început spitalul pentru ca nu este gata studiul de fezabilitate, câta vreme Ministerul Sanatatii realizeaza aceste studii pentru cele trei spitale din Cluj,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca, daca studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale Cluj si Craiova nu vor fi finalizate rapid, va fi depusa in prima faza la Comisia Europeana doar cererea de finantare pentru spitalul de la Iasi.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, ieri, la Iași, ca daca studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale din Cluj si Craiova nu vor fi terminate la timp, se va depune in prima faza cerere de finanțare pentru cel din Iași, informeaza MEDIAFAX.Sorina Pintea a spus ca cererea de ...

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, marți, la Iași, ca daca studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale din Cluj si Craiova nu vor fi terminate la timp, se va depune in prima faza cerere de finanțare pentru cel din Iași, potrivit mediafax.Citește și: Lovitura pentru Laura…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, ca daca studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale din Cluj si Craiova nu vor fi terminate la timp, se va depune in prima faza cerere de finantare pentru cel din Iasi.

- Prima dintre cele 12 conferinte care se vor tine la Iasi sub presedintia romaneasca a Consiliului Uniunii Europene a debutat in aceasta dimineata la Palatul Culturii. "Iasul este pe maini bune si stiu ca viitorul sau este unul promitator", a spus ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, in cuvantul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunta ca femeia despre care jurnalistii Libertatea au scris ca a practicat ilegal medicina la Spitalul de Urgenta Ilfov a prezentat documente false, neavand licenta in medicina.Documentul prezentat de dansa, ca e confirmata ca medic rezident, este fals,…