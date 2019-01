"Saptamana trecuta, de la Directiile de Sanatate Publica ne-au venit solicitari pentru a suplimenta aceste doze (de vaccin antigripal - n.r.). In acest moment, la Ministerul Sanatatii se analizeaza aceasta situatie si pot sa va spun ca vom redistribui in teritoriu cantitati suplimentare - aproximativ 10.000 de fiole saptamana aceasta spre final", a afirmat Sorina Pintea, la Bruxelles, dupa audierea in Comisia de Sanatate a Parlamentului European, potrivit Agerpres.

Pintea a spus ca asteapta informarile de joi ale Institutului National de Sanatate Publica pentru a vedea daca avem a doua…