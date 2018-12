Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunța amenzi la Maternitatea Giulesti. ”Pot sa va spun cu certitudine ca se vor da amenzi, si nu mici”, a afirmat Pintea.Intrebata, marți, la Iași, daca Maternitatea Giulești se va deschide joi, Sorina Pintea a raspuns: ”Joi sau vineri. Nu, nu se decaleaza. S-au…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, la Iasi, ca joi va fi promovata hotararea de Guvern privind majorarea sumei care va fi alocata medicamentelor, astfel incat taxa de clawback sa...

- "In mod normal, anual ministerul Sanatatii trebuie sa faca corectii de preturi. Din 2015 nu s-a mai facut corectia preturilor la medicamente, am facut-o noi anul acesta. De la 1 ianuarie se aplica noile ordini de pret. In trimestrul patru, chiar joi, vom promova hotararea de Guvern cu majorarea sumei…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Iasi ca, pana la sfarsitul anului 2017, nu a primit nicio solicitare pentru dotarea cu aparatura medicala Centrului de Arsi din Iasi. "In 2012, cand a inceput constructia centrului, nimeni nu s-a gandit ca va trebui dotat. Nimeni. Pana in 2018. In 2017,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunta ca a fost finalizata legea transplantului, iar cat de curand aceasta va fi supusa dezbaterii publice, informeaza Agerpres.roAm finalizat Legea transplantului, am trimis o la Guvern spre studiu, tehnica legislativa si toate celelalte. Eu spun ca va fi ceva care…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 CLUJ: Anul acesta, la solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat majorarea cifrei de scolarizare de la 4.000 la 5.415. Ministrul Sanatatii a mai spus ca in 2018 se inregistreaza cel mai mare numar din ultimii ani de absolventi ai universitatilor de…

- Patru centre pentru pacientii mari arsi - doua la Bucuresti, unul la Timisoara si unul la Targu Mures - ar urma sa fie construite in Romania dupa anul 2020, afirma Sorina Pintea. Ministrul Sanatatii a adaugat ca acesta este "un termen realist". Sorina Pintea mai spune ca aceste centre ar fi trebuit…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat, joi, in contextul trimiterii pacientului ranit in explozia din Piatra Neamț, in Belgia, ca Romania nu poate trata pacienții cu arsuri pe suprafețe de peste 50% din corp, scrie Mediafax. „Romania nu poate sa trateze pacientul care are arsuri mai mari de…