- Ministrul Sorina Pintea a declarat ca ințelege temerile sindicaliștilor din sanatate, care au anunțat ca vor declanșa proteste sau chiar greva generala daca Guvernul ingheața salariile, insa a subliniat ca angajații din sistem vor avea venituri majorate potrivit legii salarizarii, relateaza mediafax.citește…

- Federatia 'Solidaritatea Sanitara' ameninta cu proteste, care vor culmina cu declansarea unei greve generale, daca Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta prin care veniturile salariale ar fi inghetate la nivelul lunii decembrie 2018, au anuntat, sambata, reprezentantii federatiei sindicale.…

- Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta care prevede pastrarea pana la 15 martie 2019 a calitatii de asigurat si dreptul la pachetul de baza de catre persoanele care au obtinut venituri din pensii, activitati independente, agricole, drepturi de proprietate intelectuala, activitati independente…

- Uniunea Nationala a Sindicatelor TESA din Sanatate solicita Guvernului sa isi "clarifice intentiile" privind salarizarea categoriilor de personal din domeniu care sunt discriminate prin aplicarea Legii salarizarii. "Continuarea discriminarii salariale a personalului de suport TESA (tehnic-economic…

- Federația Sanitas le cere, joi, guvernanților sa-și asume, printr-o declarație publica completa, ca vor acorda creșterile salariale impuse de Legea salarizarii, incepand cu 1 ianuarie 2019, informeaza Mediafax.Consiliul Național al Federației Sanitas anunța, joi, ca a luat act cu ingrijorare de declarațiile…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a demarat procesul de consultare a membrilor de sindicat in privinta organizarii unui program de proteste ample care pot mege pana la greva generala, in conditiile in care Guvernul nu a semnat contractul colectiv colectiv de munca la nivel de sector Sanatate, informeaza…

- Se anunta noi proteste în domeniul Sanatatii, în conditiile în care angajatii din sistem sunt nemultumiti de câteva anomalii legislative si de discrepantele salariale.