Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Pro Romania Buzau, Felix Rache, a postat, joi, pe pagina de Facebook, un material video in care apare ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in timp ce interpreta melodia pe care grupul Partaj o canta la Cenaclul Flacara. "Sorina Pintea si-a gasit o noua meserie - cantareata. Dupa 10 octombrie,…

- Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, ca graficul privind constructia celor trei spitale regionale de urgenta, de la Iasi, Cluj Napoca si Craiova, ramane cel stabilit si anuntat. Precizarea vine in urma unei postari pe pagina de Facebook a comisarului…

- Sotia cantaretului James Blunt, Sofia Wellesley, a purtat acelasi model de rochie Valentino pe care cu cateva zile in urma l-a imbracat ministrul Sanatatii din Romania, Sorina Pintea, la o vizita pe santierul spitalului din Baia Mare.

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, dar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, au transmis un mesaj de sustinere premierului Viorica Dancila, intrata in cursa pentru prezidentiale, potrivit Agerpres. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat, la…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat, la Scoala politica de vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate de la Mamaia, ca Romania are nevoie de un presedinte care sa ii uneasca pe romani, un presedinte femeie. 'Un om care cunoaste problemele familiilor si…

- Doi dintre pacientii raniti, la sfarsitul saptamanii trecute, in atacul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, din Judetul Buzau, sunt inca in stare foarte grava, a anuntat, ieri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. In total, sase persoane sunt internate in mai multe spitale din Capitala. Dupa cele intamplate…

- Un sir lung de erori umane a ajuns Romania. Crimele de la spitalul de psihiatrie Sapoca sunt rezultatul unui sir lung de erori umane care putea fi evitat, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. La Caracal, de asemenea, ministrul Fifor a constatat acelasi lucru, viata Alexandrei putea fi salvata daca…

- Deputatul Mihai Weber a discutat cu premierul Viorica Dancila pentru organizarea unei ședințe de guvern la Gorj. Evenimentul ar putea avea loc inaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Liderul PSD Gorj spune ca, in saptamana viitoare, este așteptat la Gorj ministrul Agriculturii.…