Sorina Pintea a găsit NOI PROBLEME la Săpoca: Consiliul de Administrație trăgea chiulul Condițiile de la Spitalul de Psihiatrie din Buzau sunt bune, a anunțat ministrul Sanații, Sorina Pintea, dupa ce a efectuat verificari. Ministrul a mai spus ca era curațenie in spital și in sala de mese, unde și mancarea era suficienta. “Condițiile nu sunt proaste. Deci era suficient de curat, din ce am putut eu sa vad ieri, voi merge astazi la Ojasca și la Nifon, la cele doua secții exterioare, pentru ca in general in Secțiile exterioare lucrurile sunt lasate așa și scapate de sub control. Uneori, s-ar putea sa nu fie așa. Condițiile sunt relativ bune, sigur mai necesita investiții,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Bilanțul crimelor de la Sapoca a urcat la 5. Inca o pacienta și-a pierdut viața, la spitalul Floreasca, managerul unitații din Buzau, prezentandu-și demisia Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat in aceasta dimineața ca bilanțul deceselor in cazul șocant de la Spitalul de Psihiatrie…

- Managerul Spitalului Sapoca a demisionat, iar bilanțul crimelor a ajuns la cinci morți. Informațiile au fost date luni dimineața de ministrul Sanatații, Sorina Pintea.“Managerul spitalului și-a inaintat demisia in aceasta dimineața”, a anunțat Sorina Pintea, la Buzau. Ministrul a mai…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni dimineata, ca bilantul mortilor in cazul tragediei de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca a ajuns la cinci, dupa ce o pacienta in […]

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații va coordona personal ancheta de la Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca, acolo unde un pacient in sevraj etilic a facut dezastru. „In urma informarii in permanența a premierului, la dispoziția acesteia, am pornit de urgența la spitalul Sapoca din Buzau, pentru a coordona…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, duminica, in contextul tragediei de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, unde un pacient a ucis patru persoane internate si a ranit alte noua, ca in unitatea medicala s-a produs un lung sir de erori umane si aceasta tragedie putea fi evitata, noteaza…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a facut primele precizari cu privire la situația tragica ce a avut loc in Spitalul din Sapoca. Noaptea trecuta, in jurul orei 03.30, un barbat care s-a internat voluntar in cursul zilei de joi a ucis patru persoane și a ranit alte noua, dupa ce le-a lovit cu un stativ…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anuntat, duminica, într-o postare pe Facebook, ca, la dispozitia premierului Viorica Dancila, a pornit spre Spitalul de Psihiatrie din Buzau pentru a coordona ancheta interna, dupa ce 4 persoane au murit si alte 9 au fost ranite

- Ministrul Sorina Pintea a anuntat ca, la dispozitia premierului Viorica Dancila, a pornit spre Spitalul de Psihiatrie din Buzau pentru a coordona ancheta interna dupa ce patru persoane au murit si mai multe au fost ranite grav de un pacient, care i-a atacat cu un stativ de perfuzii. „In urma informarii…