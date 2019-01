Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații recunoaște ca n-a achiziționat in 2018 destule doze de vaccin antigripal pentru romanii din grupele de risc, in care intra bolnavi cronic, copii sub cinci ani, persoane cu varsta peste 65 de ani, femei insarcinate, copii și batrani instituționalizați. Intr-un raspuns pentru Libertatea,…

- In contextul in care numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns sambata la 39, Sorina Pintea a declarat ca saptamana viitoare va fi una "decisiva" in ceea ce priveste o hotarare referitoare la declararea epidemiei de gripa. "Saptamana viitoare va fi decisiva. Daca pentru a treia saptamana…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca Institutul National de Sanatate Publica urmeaza sa prezinte marti situatia cazurilor de gripa si ca in baza acestor informatii se va lua o decizie in ce priveste declararea epidemiei, potrivit agerpres.ro.Citește și: Articulații sanatoase,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 25, informeaza luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua cazuri aveau conditii medicale preexistente. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, este vorba despre un barbat de 61 ani,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, vineri, ca Romania este in pragul unei epidemii de gripa, subliniind ca numarul cazurilor de gripa a depasit, saptamana trecuta, numarul cazurilor estimate si a fost declarata saptamana epidemica. “Suntem in pragul unei epidemii de gripa, avand in vedere ca…

