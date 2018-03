Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.000 de doze de imunoglobulina vor sosi in cursul zilei de miercuri in Romania, a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Aceste doze nu fac parte din cele achizitionate prin Mecanismul european de protectie civila, ci sunt cumparate prin UNIFARM de la producatori, au precizat surse…

- Saptamana viitoare va ajunge in Romania imunoglobulina achizitionata prin Mecanismul european de Protectie Civila, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. ‘Saptamana viitoare va veni in tara imunoglobulina pe care am achizitionat-o prin Mecansimul de Protectie Civila, plus ca vor mai veni…

- Ministerul Sanatații cauta soluții pentru pacienții a caror viața depinde de administrarea imunoglobulinei, produs care nu se mai gasește nicaieri in Romania. 10.000 de astfel de doze vor intra in țara, in cel mult doua saptamani, a anunțat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. „Problema imunoglobulinelor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca problema lipsei de imunoglobulina a fost rezolvata, precizand totodata ca isi asuma faptul ca, la inceputul sedintei de guvern de miercuri, a rostit gresit denumirea acestei substante. "Important este ca am rezolvat aceasta problema si (...) criticile mi le asum.…

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma susține ca a înștiințat în urma cu doua luni Ministerul Sanatații ca pot aduce în România cel puțin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, însa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania. …

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, miercuri, ca discutile cu producatorii de imunoglobulina sunt constructive, mentionand ca se va gasi o rezolvare. Intalnirea are loc dupa ce ministrul a declansat mecanismul de protectie civila. "Discutia inca nu s-a terminat, va continua…

- „Am contactat de doua ori in 2017 Ministerul Sanatatii pentru a le oferi suportul producatorilor locali de a gasi solutii pentru a aduce medicamentele deficitare din SUA sau din India, unde exista mai multi producatori, cand cu crizele clonazepam (Rivotril) si imunoglobulina. Am contactat prin intermediul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria.

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, care se afla la Bruxelles, a anuntat, aseara, ca Romania a apelat si la Mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. El a spus ca prioritara ...

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat luni seara, pentru AGERPRES, ca Romania a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. ‘Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac…

- „Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. Am facut toate eforturile. Guvernul a suspendat taxa clowback si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie se preconizeaza sa nu intre nicio fiola. Pentru aprilie sunt promisiuni. Am primit acceptul…

- "Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura…

- "Am informat Cabinetul prim-ministrului in cursul zilei de azi si am primit acceptul sa declansam aceasta procedura. Aceasta procedura este practic o alerta la nivel european prin care solicitam cantitati de imunoglobulina pentru Romania", a afirmat demnitarul, la Antena 3.

- Ministerul Sanatații nu mai poate asigura imunoglobulina bolnavilor. Romania cere ajutorul țarilor din NATO și UE. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Luni seara, Ministerul Sanatații a declanșat procedura de achiziție a imunoglobulinei și cere sprijinul țarilor membre NATO și…

- Ministerul Sanatatii transmite ca, luni dimineata, in Romania au sosit o mie de doze de imunoglobulina. Alte peste 2.000 de flacoane urmeaza sa fie achizitionate pana la finalul saptamanii. Potrivit unui comunicat, Compania Naționala ‘Unifarm’ S.A. a informat Ministerul Sanatații ca in cursul acestei…

