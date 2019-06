Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Toni Neacșu intervine in cazul fetiței din Mehedinți, spunand duminica, pe Facebook, ca trebuie deschis un dosar penal in care sa se verifice legalitatea acțiunilor procurorului Maria Pițurca de la Curtea de Apel Craiova, ancheta interna a Parchetului General și sesizarea de catre CSM a…

- Inspectia Judiciara a fost sesizata ca urmare a deciziei presedintelui CSM Lia Savonea in legatura cu procurorul Maria Piturca de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetitei de 8 ani din Mehedinti, adoptata de o familie de origine romana din SUA.

- Procurorul Maria Piturca, de la Parchetul Curtii de Apel Craiova, acuzata ca a bruscat-o pe fetita de 8 ani din Baia de Arama, judetul Mehedinti, data spre adoptie unei familii din SUA, respinge acuzatiile si sustine ca i-a vorbit calm copilei, ca nu a strans-o de mana, si nici nu a tras de ea, ci doar…

- Poliția Romana transmite, intr-un comunicat, ca polițiștii din Mehedinți care au mers sa o ia pe fetița de 8 ani de la familia de asistenți maternali au fost delegați de procurorul de caz sa puna in executare un mandat de perchezitie intr-un dosar de lipsire de libertate, emis de Curtea de Apel Craiova.…

- ''Știți care este avantajul nostru in democrație? Faptul ca putem comenta orice, chiar și o decizie nedreapta a unui judecator. Ceea ce am vazut eu este cea mai dura imagine vazuta in ultimul timp și nu am putut privi pana la capat. Mi-au dat lacrimile. Eu am baiețel de 8 ani și in cateva ore voi…

- Un caz incredibil s-a petrecut la Baia de Arama, in județul Mehedinți. O fetița de doar 8 ani a fost ridicata de Poliție, ca urmare a unei decizii a Curții de Apel Craiova. Fetița era data in plasament la o familie, care ii serveau drept asistenți maternali. Familia era in plina procedura de adopție,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a fost numit ministru interimar si la Fonduri Europene, prin decret semnat de presedintele Iohannis, ca urmare a demisiei Rovanei Plumb, care candideaza pentru Parlamentul European de pe primul loc in lista PSD. Teodorovici anticipeaza ca va sta 45…

- Reamintim ca HotNews a solicitat inca de joi un punct de vedere oficial BCE, dupa ce minsitrul Eugen Teodorovici declarase ca "proiectul de modificare a OUG 114 are avizele BNR si Bancii Centrale Europene". "Ieri (marti, 26 martie - n.red) a venit raspunsul de la Banca Centrala Europeana, care avizeaza…