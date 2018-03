Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a postat miercuri prima sa reactie la scandalul Cambridge Analytica, spunand ca este vorba despre un abuz de incredere, atat intre partile inplicate, cat si intre Facebook si cei care isi pun la dispozitie date personale, asteptandu-se ca acestea sa fie protejate.

- Intregul scandal iscat in jurul Facebook si Cambridge Analytica a izbucnit dupa ce fostul angajat al companiei britanice de consultanta Christopher Wylie a vorbit cu o jurnalista a publicatiei „Observer“ despre metodele folosite de firma pentru care a lucrat.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, respinge orice legatura intre partidul sau și firma de comunicare strategica Cambridge Analytica, sugerand ca aceasta companie are alte conexiuni in Romania. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea „Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta ar fi chiar culmea. Eu am inteles…

- Firma de analiza a datelor si consultanta Cambridge Analytica l-a suspendat marti pe directorul general Alexander Nix pe durata unei anchete independente privind o emisiune a postului de televiziune Channel 4. Nix a fost inregistrat pe ascuns cand se lauda ca a mituit si a instigat la infractiuni pentru…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- Klaus Iohannis il felicita pe Tibi Ușeriu, care a caștigat cursa 6633 Arctic Ultra pentru a treia oara. Președintele Romaniei a transmis, prin intermediul paginii sale de Facebook, un mesaj prin care il felicita pe sportivul roman Tibi Ușeriu, care a reușit performanța de a caștiga, pentru a treia orara…

- „Mizeria puturoasa nu se va numi niciodata jurnalism”, susține jurnalista Sorina Matei intr-o postare pe Facebook, care critica in termeni extremi de duri interviul acordat de Sebastian Ghița lui Ion Cristoiu. Jurnalista susține ca „ținta unica” a acestui interviu, care este „un deal, sub forma unei…

- Tibi Useriu a castigat cursa Arctic Ultra 6633 pentru a treia oara la rand! Romanul este singurul din lume care a reusit aceasta performanta. Anul acesta, traseul a avut de 617 kilometri. Cursa a debutat pe 8 martie, iar la ea au luat startul patru romani: Tibi Useriu, Levente Polgar, Avram Iancu si…

- Probleme mari pentru clientii celor de la Telekom. Reteaua s-a blocat de cateva ore si nici acum nu si-a revenit in totalitate. Celor cu abonament sau cartela in reteaua Telekom li s-au inchis pur si simplu telefoanele si nu au mai putut primi nici macar mesaje.Citește și: Liviu Dragnea, scrisoare…

- Vero este o aplicatie de socializare ce a devenit faimoasa aproape peste noapte si ce vrea sa fie o concurenta puternica pentru Facebook sau Instagram. Ce aduce nou si cum functioneaza aceasta aplicatia, fondata de controversatul antreprenor Ayman Hariri, unul dintre cei mai bogati oameni din lume.

- Din cauza drumului inzapezit, un microbuz cu copii din Republica Moldova a ramas blocat pe un traseu din regiunea Odesa. Despre aceasta a anunțat președintele Consiliului regional al Belgorod-Dnestrovsk, Valeri Lobanov, pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui, pe drumul aflat in apropierea satului Belenkoe…

- ”Deloc intamplator am fost blocat pe Facebook imediat, chiar imediat dupa ce am scris ca e cazul sa strangem randurile. Nu-i nimic, inregistrez acest mesaj și cu ajutorul dvs. cred ca va fi distribuit mai mult decat daca n-aș fi fost blocat pe Facebook. Imi mențin afirmația: trebuie noi, romanii…

- Turneul ATP 500 de la Rotterdam. Marius Copil – Damir Dzumhur. Joaca și Horia Tecau, la dublu. ATP 500 ROTTERDAM Marți – dublu Feliciano Lopez / Marc Lopez – Jean-Julien Rojer / HORIA TECAU (ora 13.30) Miercuri – simplu MARIUS COPIL – Damir Dzumhur (ora 12.00, aproximativ) Turneul de la Rotterdam este…

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj ministrului Justiției, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook. Deputatul PSD ii reamintește acestuia ca și-a ratat șansa de a fi un erou. Citeste si: Sorina Matei arunca NUCLEARA, dupa clasarea dosarului Microsoft:…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu. Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022,…

- Polițistul Marian Godina, ajuns vedeta în mediul online pentru postarile sale amuzante, a fost blocat recent pe Facebook, unde este urmarit de aproape 90.000 de persoane.Contul sau ar fi fost blocat din cauza unor postari mai vechi care au fost raportate de curând.Godina…

- Marian Godina nu mai poate posta pe Facebook si l-a rugat pe Lucian Mindruta sa anunte acest lucru. Godina ar fi fost raportat pentru doua postari mai vechi. Politistul Marian Godina este urmarit pe Facebook de aproape 90.000 de persoane, iar de regula este foarte activ in mediul online. Totusi,…

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook. Fotografia il arata pe Nutu Camataru care…

- Un nou proiect editorial se pregateste de lansare pe hartie. Jurnalistul Sabin Orcan, care a parasit toamna trecuta conducerea editoriala a „Romaniei Libere”, pregateste lansarea unei publicatii in print, dupa cum a anuntat pe pagina sa de Facebook. Contactat de Paginademedia.ro, Orcan a spus ca este…

- Gelos din cale afara, un roman l-a batut pe amantul soției in Italia. Barbatul suspecta ca nevasta il inșeala cu italian, așa ca a pus la cale un plan ca sa se razbune. Dupa ce a stat ore bune ascuns in boscheți, omul și-a snopit in bataie rivalul. Incidentul violent a avut loc in orașul italian Tresivo,…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele “Justitia furata” si a reunit oameni care, ...

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele "Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat…

- Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, a murit Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii din Marea Britanie. In…

- O satmareanca a gasit azi, 9 ianuarie, o legatura de chei pe Drumul Careiului, in spatele Spitalului Nou. O fotografie cu cheile gasite a fost postata și pe Facebook. Proprietarul cheilor este rugat sa sune la numarul de telefon 0745269085.

- O societate comerciala ruseasca a preluat o parte din acțiunile societații care deține site-ul de știri ziare.com și alte site-uri din Romania, dezvaluie jurnalistul independent Silviu Sergiu (anterior la Romania Libera și Evenimentul Zilei), intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Un barbat din Botosani a primit o amenda de 500 de lei dupa ce a raportat la Politie un furt din buzunare. Politia confirma motivul amenzii, sustinand ca apelul la 112 a fost nejustificat. Adevarul scrie ca Petrut Butuman a fost martorul unui furt din buzunare in 10 septembrie, anul…