- Rezultatul alegerilor parlamentare, validarea referendumului si condamnarea lui Liviu Dragnea starnesc reactii publice si din partea magistratilor. Unii dintre cei mai cunoscuti magistrati care obisnuiesc sa se exprime pe Facebook nu au ratat ocazia de a-si exprima satisfactia fata de felul in care…

- Liviu Dragnea a facut primele declarații dupa exit-poll. Iata primele reacții: ”Le mulțumesc celor care s-au prezentat la vot, in special celor care au votat PSD. Votul de astazi, nu sunt niște rezultate...

- Instanța suprema urmeaza sa anunțe astazi decizia definitiva in cazul fostului secretar de stat in ministrul Transporturilor, Valentin Preda, și al fostului ofițer DNA, Dan Manolachi, dosarul avand legatura cu Tel Drum, potrivit informațiilor aparute in spațiul public. Pana acum, pronunțarea a fost…

- Procurorul care ancheteaza dosarul Tel Drum, in care este vizat Liviu Dragnea, Alexandra Lacrajan, anunța un nou protest al magistraților, pe treptele Palatului de Justiție din București, pe 1 aprilie, la ora 18.00.Citește și: Sondaj CURS - PSD domina scena. PNL și ALDE se consolideaza. Revenire…

- Procurorul general Augustin Lazar a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa o ancheteze disciplinar pe Adina Florea, procurorul-șef adjunct al Secției pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, in legatura cu dosarul Tel Drum. „Am sesizat CSM cu constatarile facute cu ocazia solutionarii…

- Procurorul general cere anchetarea disciplinara a Adinei Florea, adjuncta sectiei speciale pentru investigarea magistratilor. Ea a cerut in mod repetat de la DNA preluarea anchetei in care Liviu Dragnea este cercetat pentru frauda cu fonduri europene, informeaza Digi24.roSolicitarea a fost trimisa Sectiei…

- Seful interimar al DNA, Nistor Calin, anunta ca dosarul Tel Drum, instrumentat de procurorul Alexandra Lancranjan, in care Liviu Dragnea are calitatea de inculpat, ar putea fi finalizat inainte de alegerile europarlamentare."Speram ca in termen nu foarte lung sa fie solutionat intr-un fel…