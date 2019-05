Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan, fost moderator de televiziune, in prezent, politician liberal, cap de lista PNL pentru alegerile parlamentare, a obtinut de-a lungul timpului, prin intermediul firmelor sale de consultanta, PR si publicitate, contracte de sute de mii de euro din bani publici. Contractele de publicitate,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca ii cere „sa aprecieze” cu privire la demisie, ministrul subliniind ca Guvernul apartine premierului si ca vointa acestuia este decisiva si o va respecta. „Ii voi da un telefon (premierului, n.r.) in prealabil…

- Cazul Augustin Lazar – Aiud a devenit hartia de turnesol a sistemului judiciar. Filtrul care cerne. Graul de neghina. Bunul de rau. Albul de negru. Omul de…masca de om, scrie jurnalista Sorina Matei pe blogul sau. Marturiile celor care stiu cu adevarat „lucruri”, in aceasta situatie, sunt greu de obtinut.…

- Rares Bogdan, fost moderator de televiziune, in prezent, politician liberal, cap de lista al PNL pentru alegerile europarlamentare, si-a cumparat in prima parte a anului trecut, alaturi de sotia sa, Antoanela Bogdan, o proprietate in Voluntari (zona Pipera), judetul Ilfov, de la familia bunei si controversatei…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a prezentat, vineri dimineața, la Secția 18 de Poliție din Capitala. Ea a fost plasata joi sub control judiciar de catre Secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. De asemenea, Kovesi a primit interdicția de a parasi Romania. Pe numele Laurei…

- Fostul premier Mihai Tudose, dus de urgenta la spital, dupa ce a suferit un infarct/ Ministrul Sanatatii: Tudose este stabil. Da, pot sa spun ca viata lui a fost pusa in pericol Fostul premier Mihai Tudose a fost transportat de urgenta marti la spital, dupa ce ar fi suferit un infarct, au precizat pentru…

- Datele oficiale ale Secretariatului de Stat al Californiei arata ca omul de afaceri, Dragos Emil Savulescu, condamnat definitiv in Romania la 5 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul Retrocedarilor si, ca pedeapsa complementara dupa executarea pedepsei, 3 ani interzicerea unor drepturi,…

– Parinte, barbații se distreaza cu multe fete, dar cand se insoara cauta fetele cuminți. – Asta am intalnit și eu la spovedanie și i-am mustrat așa cum se cuvine. "Dar nu-ți este rușine?" Eu așa ii mai cumințesc cand ii vad obraznici. Cand vine unul mai smerit, il las in pace, dar cand mai