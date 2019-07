Stiri pe aceeasi tema

- Politia de frontiera a anunat luni, intr-un comunicat de presa, ca duminica dimineata politistii de pe aeroportul Otopeni au verificat la sange familia Sacarin care dorea sa plece in SUA, impreuna cu micuta Sorina, dar, din pricina verificarilor amanuntite, parintii adoptivi ai fetitei au pierdut avionul…

- Parintii adoptivi au ridicat, vineri, pasaportul Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama, de la Serviciul de Pasapoarte Dolj, a declarat avocata familiei. Potrivit avocatei familiei Sacarin, Clara Istrate, familia Sacarin a ridicat, vineri, pasaportul Sorinei de la Serviciul de Pasapoarte Dolj. Pocurorul…

- Sorina, fetița din Baia de Arama, care a fost adoptata de o familie de romani care traiesc in Statele Unite ale Americii, poate sa paraseasca țara. Magistrații Judecatoriei Slatina au respins solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea…

- Inainte ca Sorina sa fie luata cu forta de procurorul Maria Piturca de la familia fostei asistente maternale, sotii Sacarin au sesizat toate institutiile abilitate ca o hotarare judecatoreasca definitiva de adoptie internationala nu este respectata de o familie din Baia de Arama.

- Curtea de Apel Craiova a amanat pentru joi decizia in cazul revizuirii hotararii de adoptie a Sorinei, fetita din Baia de Arama, adoptata de sotii Sacarin, cu dubla cetatenie - romana si...

- Curtea de Apel Craiova a luat o decizie cu privire la cererea procurorului general interimar de pe langa Curtea de Casatie si Justitie, Bogdan Licu, de interzicerea parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina, fetita din Baia de Arama, adoptata de familia Sacarin.

- Familia adoptiva a Sorinei, fetița din Baia de Arama adoptata de un cuplu de romani cu cetațenie americana, susține ca procurorul general interimar ca este dezinformat si ca a dat curs unor presiuni din media atunci cand a cerut suspendarea executarii hotararii judecatorești. Curtea de Apel Craiova…

