Stiri pe aceeasi tema

- Parintii adoptivi au ridicat, vineri, pasaportul Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama, de la Serviciul de Pasapoarte Dolj, a declarat avocata familiei. Potrivit avocatei familiei Sacarin, Clara Istrate, familia Sacarin a ridicat, vineri, pasaportul Sorinei de la Serviciul de Pasapoarte Dolj. Pocurorul…

- Judecatoria Slatina a decis, joi, ca Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama, poate parasi Romania. Instanta a respins astfel cererea de ordonanta presedintiala formulata de procurorul general Bogdan Licu. Deși decizia de joi a instanței este executorie, deocamdata, copila nu mai are pașaport, pentru…

- Solutia in cauza privind solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina, fetita din judetul Mehedinti adoptata de sotii Sacarin, aflata pe rolul Judecatoriei Slatina, a ramas in pronuntare, conform…

- Magistrații Judecatoriei Slatina vor stabili, joi, daca Sorina, fetita de 8 ani, din Baia de Arama, poate sa plece in Statele Unite ale Americii, cu familia care a adoptat-o. Primul termen in acest dosar a avut loc luni, cauza fiind amanata „in vederea indeplinirii obligațiilor stabilite…

- Instanța din Slatina a amanat cu trei zile decizia care ar fi trebuit luata astazi. Dupa ce alte instanțe au respins suspendarea și apoi revizuirea adopției, familia adoptiva mai are de primit doar incuviințarea de a pleca din țara cu fetița de 8 ani. „Prin incheierea de sedinta din data de 15.07.2019…

- Astazi trebuia sa se decida daca Sorina, fetita adoptata de familia Sacarin, poate parasi Romania. Judecatoria Slatina a decis sa amane totul pentru peste trei zile, pentru indeplinirea unor obligatii stabilite in sarcina partilor.

- Judecatoria Slatina va decide joi, 18 iulie, daca Sorina, fetița din Baia de Arama, poate parasi țara impreuna cu familia de romani stabiliți in Statele Unite ale Americii. Aceștia trebuia sa ia o decizie astazi, insa judecatorii au amanat speța din cauza unei taxe de timbru neachitate, informeaza…

- Instanța va stabili daca fetița adoptata de un cuplu de romani din SUA va putea pleca cu noua familie in New York sau parinții vor fi obligați sa ramana in Romania cu Sorina inca trei luni pentru a-i oferi acesteia consiliere psihologica. Este primul termen de judecata de la instanța din Drobeta-Turnu…