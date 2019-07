Stiri pe aceeasi tema

- Una din echipele serioase din județul Timiș iși schimba viziunea in perspectiva noului sezon. CSC Ghiroda a incheiat ultimul sezon pe locul 11 in Liga 3, seria a Iv-a, chiar daca la finele turului era pe loc retrogradabil. Experimentata echipa de langa Timișoara a fost peste colegele timișene din Giarmata…

- Drum de acces de pe Calea Aradului, spre urcaera pe Autostrada, la Giarmata, incepe se devina realitate. Este vorba de 10 kilometri, iar proiectul se afla pe masa Guvernului. Urmeaza sa fie supuși aprobarii indicatorii tehnico-economici pentru realizarea proiectului. Proiectul drumului de legatura intre…

- Vești bune pentru timișeni, in special pentru cei care locuiesc in Timișoara, Dumbravița sau in alte localitați din zona limitrofa a municipiului de pe Bega. Largirea la 4 benzi a drumului dintre Dumbravița și autostrada poate incepe, asta deși licitația a fost contestata inițial. Situația a fost deblocata.…

- O persoana a fost ranita, iar autoturismul a fost proiectat in șanțul de pe marginea drumului, in urma unui accident care a avut loc in aceasta dimineața, aproape de Timișoara. Mai exact, incidentul s-a petrecut pe șoseaua de centura, intre localitațile Giarmata și Dumbravița, in zona Hella. Vina o…

- Marți, 23 aprilie, urma sa se cunoasca constructorul care va realiza largirea la patru benzi a drumului de la ieșire din Timișoara, prin Dumbravița, Giarmata și urcare pe autostrada. Acesta nu a fost inca stabilit pentru ca licitația a fost contestata.

- Largirea la patru benzi a drumului de la ieșire din Timișoara prin Dumbravița si Giarmata spre autostrada mai are de așteptat. Licitația pentru proiectul tehnic și execuție a fost contestata. The post Licitație contestata pentru largirea drumului Dumbravița-autostrada appeared first on deBanat.ro -…

- Va fi desemnat, in sfarșit, constructorul pentru largirea la patru benzi a drumului de la ieșirea din Timișoara, prin Dumbravița, Giarmata și urcare pe Autostrada 1. Astazi, pana la miezul nopții, va fi anunțat constructorul care va realiza acest proiect. „Astazi, pana la ora 24, vom avea constructor…

- Consiliul Județean Timiș va face, astazi, un pas important in ceea ce privește largirea la patru benzi a drumului care leaga Timișoara de autostrada A1, prin Dumbravița. Calin Dobra, președintele CJ Timiș, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca astazi vom avea constructor pentru acest proiect…