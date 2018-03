Stiri pe aceeasi tema

- Planurile lui Nicolae Robu de a demola Gradina de Vara din Timișoara ar putea fi date peste cap. Invitat la PRESSALERT LIVE, șeful Direcției Județene pentru Cultura și Patrimoniu Timiș, Sorin Predescu, a lasat de ințeles ca se va impotrivi unei eventuale demolari și ar opta, mai degraba pentru reabilitarea…

- Directia Judeteana pentru Cultura (DJC) Timis a retrimis spre analiza Comisiei Nationale de Monumente (CNM) a Ministerului Culturii (MC) proiectul Muzeului National al Banatului (MNB) de punere in valoare a donjonului medieval din incinta muzeului, considerand ca varianta propusa nu este cea mai potrivita…

- Autoritatea pentru Protecția Datelor se spala pe maini in scandalul Facebook – Cambridge Analytica și spune ca nu are competențe sa verifice daca utilizatorii din țara noastra sunt afectați de scurgerea de informații sau daca astfel de practici inca mai exista, iar datele oamenilor sunt sifonate ilegal.…

- Barbatul acuzat ca si-a ucis cei doi copii si sotia a fost retinut. Masura, valabila pentru 24 de ore, a fost luata seara trecuta tarziu, conform observator.tv. Anterior, suspectul a fost audiat. Deunazi s-a aflat ca tatal si-ar fi ucis fata de 18 ani si baiatul de 13, dar si sotia – in varsta de […]…

- Gara ruina este situata in satul Frumusita, pe linia de cale ferata Galati-Barlad. In anul 2004, din cauza scaderii traficului de calatori si marfuri transportate, legatura feroviara Galati-Barlad a fost incadrata prin hotarare de Guvern in categoria liniilor de cale ferata „neinteroperabile”, de interes…

- CNAIR face apel la participantii la trafic sa se informeze, inainte de a pleca la drum, in legatura cu situatia din zonele pe care urmeaza sa le tranziteze, sa aiba autovehiculele echipate de iarna, sa circule prudent si sa respecte eventualele restrictii impuse pe anumite sectoare de drum. Totodata,…

- Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) și MOBOTIX AG vizeaza dezvoltarea celor mai inovatoare soluții de supraveghere video, ce imbina conceptul descentralizat al camerelor IP MOBOTIX cu tehnologiile avansate Konica Minolta din domeniul opticii și al imagisticii. MOBOTIX este pionier și lider mondial…

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Smartphone-ul nostru este mult mai inteligent si mai puternic decat ne-am putea noi imagina. Desi el pare sa fie un simplu telefon cu ecran tactil de pe care ascultam muzica, stam pe Facebook si ocazional mai realizam apeluri, de fapt este mai mult de atat. Este el o parte din viata noastra si de…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie aflati miercuri la sediul FRF nu au deschis un dosar in cazul sesizarii facute de conducerea federatiei cu privire la unele comisioane din contracte in perioada 2008-2010, si nici nu au ridicat documente de la Casa Fotbalului, au declarat pentru News.ro…

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat marti, de magistratii Tribunalului Brasov, in dosarul „Motorina”, a declarat purtatorul de cuvant al Tribunalului Brasov, judecatoarea Gabriela Ciolacu. Hotararea nu este definitiva, Sorin Blejnar fiind acuzat in acest dosar de doua infractiuni: sprijinire…

- 'PSD va initia procesul de reasezare constitutionala si functionala a institutiilor care acum ceva timp - sper, doar acum ceva timp - si-au uitat rostul si locul in societate. Legile de functionare a serviciilor secrete vor fi actualizate, dupa standardele de transparenta si proportionalitate ale…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica a judetului Covasna, Agoston Laszlo, a declarat pentru AGERPRES ca tanara a fost internata in urma cu cateva zile la sectia Infectioase a Spitalului Judetean din Sfantu Gheorghe, iar apoi a fost transferata la ATI, unde a incetat din viata. Potrivit…

- Un jandarm a fost gasit impuscat in cap, in noaptea de joi spre vineri, in sediul Inspectoratului Judetean Teleorman, politistii demarand o ancheta in acest caz. ''Ieri, in jurul orei 23,50, la sediul unitatii a fost gasit cadavrul colegului nostru care urma sa intre in serviciu la ora 24,00,…

- Al doilea bazin de inot didactic din județ va fi realizat in Valea Jiului. Singurul bazin didactic funcționeaza, in prezent, la Petroșani. Pentru realizarea unei astfel de investiții au facut demersuri și edilii de la Petrila, care au primit aviz pozitiv din partea Companiei Naționale de Investiții…

- Judetul Teleorman are peste 55.000 de salariati; mai mult de jumatate lucreaza in domeniul serviciilor in Economie / Judetul Teleorman avea 381.051 de locuitori la 1 iulie 2017, potrivit datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica, iar in luna noiembrie a anului 2017, erau inregistrati…

- Raportul este completat de un memoriu tehnic general, in care sunt prezentate elementele istorice si arhitecturale care dau Vilei Koch valoare de monument, precum si interventiile propuse. „Directia Judeteana de Cultura a decis sa prezinte exemple de bune practici, pentru ca exista o opinie,…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România a ajuns la 37, dupa ce medicii au confirmat moartea altor doua persoane, o femeie de 61 de ani și un barbat de 84 de ani.Astfel, conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), în…

- Joi, 22 februarie 2018, incepand cu ora 15.40, calarașenii sunt invitați la Muzeul Municipal pentru o dubla lansare de carte regala, in prezența Alteței Sale Regale Principele Radu al Romaniei. Evenimentul este organizat de Curtea Veche Publishing, in parteneriat cu Biblioteca Județeana ”Alexandru Odobescu”,…

- Procurorii ieseni au intocmit un dosar penal si au inceput urmarirea penala in rem privind lucrarile de amenajare efectuate la sediul Partidului Social Democrat din Iasi, in urma sesizarii Primariei. "Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a inregistrat dosarul penal cu numarul 1874/P/2018, avand ca…

- Pana la acesta data, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei si disciplinei rutiere, au dispus masura tehnico-administrativa de ridicare a 5 autovehicule pentru incalcari ale prevederilor Hotararii de Guvern nr. 965/2016, privind circulatia pe drumurile publice, pentru modificarea O.U.G.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus luni, la sediul partidului, intrebat ce ar trebui sa faca ministrul Justiției in urma dezvaluirilor facute de fostul deputat Vlad Cosma și de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, ca in primul rand Tudorel Toader trebuie sa se intoarca din Japonia pentru a putea…

- Fiecare proprietar de mașina care este parcata ilegal zilele acestea, in Pipera, va fi amendat de catre lucratori de la Poliția Locala sector 2. Acțiunea polițiștilor vine dupa ce, ieri, proprietarea unui autoturism de culoare roșie a reușit performanța de a bloca șase tramvaie. „Cazul de ieri este…

- Aradul imbatraneste. Raportul natalitatii confirma ceea ce se stia deja: aradenii fac tot mai putini copii, iar tendinta evidenta a nasterilor este una de scadere. Asta in conditiile in care, prin diferite proiecte de legi, parlamentarii incearca sa gaseasca o solutie pentru a stimula natalitatea…

- DIICOT verificata in cazul unui dosar de prostitutie cu minore Foto: arhiva. Procurorul general, Augustin Lazar, a dispus verificari la DIICOT în legatura cu instrumentarea unui dosar de prostitutie cu minore în care apare numele unui procuror militar. Potrivit unui…

- Direcția pentru Cultura a propus clasarea in Patrimoniul Cultural Național Mobil pentru 16 bunuri culturale identificate la nivelul județului Vrancea. Bilanțul pentru anul trecut al instituției de cultura arata ca cele mai multe bunuri culturale propuse pentru clasare sunt icoane…

- Nu au avut de-a face cu condiții grele, cu zapezi, ca in alți ani și intervenții ”la foc automat”, dar asta nu inseamna ca angajații de la Direcția de Transporturi nu sunt ”in alerta”, pentru ca, totuși, suntem in plina iarna. Cei de la Direcția Județeana de Transporturi spun ca sunt pregatiți, in permanența,…

- Petre Apostol Proiectul Ministerului Tineretului si Sportului „Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate” a continuat in Prahova, ieri, la Campina, gazda fiind Colegiul National „Nicolae Grigorescu”. Invitatul special al reprezentantilor de la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Prahova…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu este audiat in aceasta dimineața, alaturi de viceprimarul Dan Diaconu, in dosarul penal deschis de autoritați dupa ce poarta de intrare in muncipiul Timișoara, de pe Claea Lugojului, s-a prabușit, ucigand un tanar. PRESSALERT.ro adezvaluit dupa tragedie faptul ca lucrarile…

- Curtea de Apel Bucuresti discuta marti cererea autoritatilor americane de extradare a doi cetateni români, Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru, acuzati ca s-au infiltrat în sistemele informatice care controlau camerele de supraveghere ale departamentului Politiei din Washington. Pe…

- Instanta de fond, in speta Judecatoria Panciu, a dispus inlocuirea sanctiunii contraventionale a amenzii cu avertisment in cazul monumentului istoric "Gara Marasesti", situat in orasul Marasesti, judetul Vrancea, gara fiind proprietate a Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" SA Sucursala Regionala…

- Guvernul din Delhi, India, a anuntat ca va instala camere de supravegheat in toate salile de curs din regiune si va oferi acces parintilor prin intermediul unei aplicatii pe telefon, scrie The Guardian....

- Specialistii ne ofera mai multe sfaturi importante de care trebuie sa ținem cont in anotimpul rece. In perioada iernii, gerul nu ne imbolnavește daca ne imbracam corespunzator, iar aerul curat este benefic pentru organism. „Daca este iarna, este clar ca nu iesim afara in tricou. Nu trebuie insa nici…

- In 2018 se aplica noi reglementari legislative privind acordarea ajutorului de deces. Mai exact din 6 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces este de 4.162 lei, in cazul asiguratului sau pensionarului (cu 1.031 lei mai mult decat in 2017) sau de 2.081 lei, in cazul unui membru de familie…

- Diplomatul britanic a fost impresionat de exponatele din cultura Cucuteni, reprezentate de vase si statuete de ceramica, din colectia muzeului botosanean. "Am discutat chiar si despre posibilitatea de a expune colectia Cucuteni la sediul Ambasadei Marii Britanii", a afirmat Melniciuc. Paul…

- Un irakian obligat de autoritatile romane sa paraseasca teritoriul tarii a fost depistat ieri in Timisoara. Pe numele sau era emisa o decizie de returnare, conform careia tanarul de 20 de ani ar fi trebuit sa paraseasca Romania pe cont propriu in termen de maximum 15 zile. Insa, asa cum au constatat…

- Sediul PNL Timis, este supravegheat, de cateva luni, cu ajutorul unei camere montate ilegal pe cladirea de pe strada Vasile Alecsandri. Avizul de la Directia de Monumente, necesar pentru montarea unui astfel de dispozitiv pe o cladire monument, lipseste, insa, atat primarul Nicolae Robu, cat si Politia…

- Un barbat de 56 de ani, internat intr-un azil ilegal deschis in Valea Putnei, si-a pus capat zilelor in prima zi a anului, iar cazul a fost tinut secret. Ovidiu Balan, din comuna Iacobeni, era...

- Daca detii un business, una dintre cele mai intelepte decizii pe care le poti lua este sa dotezi sediul cu camere de supraveghere. Acestea te vor ajuta atat prin prevenirea unor fapte reprobabile, cat si prin identificarea faptasilor in cazul unor spargeri sau furturi. In plus, montarea unor camere…

- Ies noi detalii despre cazul soților Maleon, gasiți spanzurați in casa chiar in ziua de Craciun! Conform celor mai noi informații, Bogdan Petru Maleon ar fi avut o relație extraconjugala.Camerele de supraveghere au surprins un alt detaliu in cazul soților Maleon. Bogdan Petru Maleon, inainte…

- Cazul sotilor Maleon din Iasi a socat o tara intreaga, cei doi fiind gasiti morti. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi continua ancheta, mai multi martori urmand a fi audiati in perioada urmatoare.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, tine isonul Politiei Locale in povestea camerei de filmat instalate de Poliția Locala pe sediul PNL fara autorizatie de construire de la Primaria Timisoara si fara aviz de la Direcția județeana pentru cultura Timiș. Daca reprezentanții structurii ce ține de primarie…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi continua ancheta in cazul mortii fostului sef al Bibliotecii Central Universitare si a sotiei sale. Mai multi martori urmeaza a fi audiati in perioada urmatoare. Anchetatorii au ca prima varianta de lucru dubla sinucidere in cazul sotilor Maleon. Cu…

- Poliția Locala Timișoara se considera deasupra legii și a dat raspunsuri sfidatoare cand a fost intrebata de camera de supraveghere montata pe cladirea in care se afla sediul PNL Timiș, cladire aflata in zona istorica protejata. PRESSALERT.ro a solicitat instituției care s-a remarcat anul trecut prin…

- Dupa mai bine de un an, americanii au descoperit ca un grup de hackeri romani au reușit sa preia controlul asupra camerelor de supraveghere din Washington DC, conform playtech.ro. In urma unui raport emis de cei de la Washington Post, este detaliat modul in gare grupul roman de hackeri au…