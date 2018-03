Stiri pe aceeasi tema

- Actualul ministru al Justiției Tudorel Toader, fost judecator la CCR și rector al prestigioasei Universitați Alexandru Ioan Cuza din Iași a luat prin surprindere pe toata lumea cand a cerut, intr-o conferința de presa, revocarea procuroului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. A prezentat atunci un…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- STIRIPESURSE.RO va pune la dispoziție RAPORTUL (contra-raportul) procurorului-șef al DMA, Laura Codruța Kovesi, susținut in fața Secției de Procurori a CSM, fața de Raportul prezentat de ministrului Justiției (AICI + anexele), Tudorel Toader, in baza caruia a solicitat președintelui Romaniei revocarea…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca in mod „categoric“ PSD nu ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu e obligat de lege sa revoce procurorul-sef al DNA, chiar daca ii e solicitat acest lucru de ministrul Justitiei si daca ar fi dat si un aviz pozitiv de Sectia de procurori a CSM.

- Adina Pintilie, regizoarea filmului experimental „Nu ma atinge-ma/Touch me not”, a primit, sambata, premiul cel mare pentru cel mai bun film de debut la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Printre cei care au ținut sa o felicite public pe romanca s-a remarcat președintele țarii, Klaus Iohannis.

- 'Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea si Tariceanu. Exista o sansa, cei din PSD si ALDE sa se revolte si sa isi dea jos sefii care au confiscat decizia si indreapta aceste doua partide in afara legii. Cand spun demolarea statului roman cred ca…

- Revocarea lui Kovesi. USR cere demisia lui Tudorel Toader Presedintele USR Dan Barna a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca Uniunea ii cere demisia ministrului de Justitie, Tudorel Toader, dupa ce acesta a solicitat revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi. "USR solicita…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera” pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale…

- Fostul deputat Vlad Cosma a publicat un comunicat prin care prezinta o transcriere a unei discutii intre procurorul Mircea negulescu si o persoana care trebuia sa-l convinga pe Cosma sa faca denunturi sub identitate protejata. ”Poza pe care am prezentat-o reprezinta dovada faptului ca nu am fost de…

- ”Din punctul meu e vedere, cred ca am ajuns intr-un moment foarte grav in care, practic, DNA ar trebui refacuta din temelii. Acolo sunt oameni valorosi, exista procurori capabili, dar cred ca in acest oment institutia este una profund corupta, una profund afectata de o boala foarte, foarte grava,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In acest moment, sunt puțini cei care iși imagineaza ca viitoarele alegeri prezidențiale vor avea loc in absența lui Klaus Iohannis. Aproape fara excepție, toate analizele care iși propun sa anticipeze desfașurarea acestor alegeri pornesc de la doua premize: 1). Klaus Iohannis…

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate de voturi.…

- Daca in presa au aparut informatii potrivit carora revolutia fiscala aplicata de social-democrati scade salariile a mii, poate chiar zeci de mii de oameni, nu este insa si cazul presedintelui statului sau a parlamentarilor.Citeste si: Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona…

- Intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca a fost instiintat de Administratia Prezidentiala de absenta sefului statului, Liviu Dragnea pare ca sare in apararea lui Iohannis. Seful PSD sustine ca e dreptul presedintelui sa plece cateva zile, unde doreste."Nu am fost instiintat si nici nu trebuia…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat".…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. De scaderile salariale vor fi afectați anumite categorii de bugetari. Unul dintre cei care vor avea salariul taiat este președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- E din nou scandal intre primii doi oameni din statul roman. Dupa atacul dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa coaliției, șeful statului a primit replica din partea șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE spune ca cei din coaliție nu se vor opri și ca vor continua schimbarea…

- Klaus Iohannis nu a pierdut ocazia de a sublinia ca s-ar fi asteptat ca partidele din Opozitie sa comunice intre ele, inainte de a ajunge la discutiile vizand desemnarea viitorului premier. In conditiile in care, la recentele consultari de la Cotroceni, nici PNL si nici USR-ul nu au venit cu vreo propunere…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Suntem intr-o zi importanta si cred ca pentru a intelege dimensiunea momentului si a evalua, fiecare, reactia corecta, trebuie sa privim mai intai adevarul in ochi. Unde suntem? O operatiune de control al pagubelor impinge pe diverse surse scenariul induiosator al iminentei suspendari a presedintelui,…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de-a accepta propunerea aliantei PSD-ALDE, Viorica Dancila, pentru functia de premier, i-a infuriat pe sustinatorii acestuia. Ludovic Orban s-a declarat, ieri, „afectat” de decizia presedintelui, iar USR l-a acuzat ca „a avut o sansa si a decis sa o dea PSD”.

- Klaus Iohannis a stârnit un val de nemulțumire în rândul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila în funcția de premier. Deputatul PNL Dan Vîlceanu susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis…

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania". "In contextul actual, in care majoritatea…

- In urma deciziei Biroului Executiv, PNL a decis sa voteze impotriva oricarei formule de guvernare propuse de PSD, implicit impotriva ideii unui guvern de uniune nationala, exprimindu-și astfel opțiunea pentru necesitatea organizarii alegerilor anticipate. Vor anticipate „In mod evident actualul…

- 24 de ore i-au fost de ajuns presedintelui Klaus Iohannis pentru a o desemna pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru al Romaniei. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat pentru postul de europarlamentar este argeseanca Maria…

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și necesitatea suspendarii președintelui Iohannis..Suspendarea președintelui Iohannis…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Fostul președinte Traian Basescu lanseaza acuzații extrem de dure la adresa PSD și a președintelui Klaus Iohannis. Basescu susține ca Iohannis a cedat și a desemnat-o premier de Viorica Dancila ”preferata lui Daddy”. Fostul președinte se intreaba daca nu cumva acest gest al președintelui este influențat…

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

- Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria. Guvernul a informat luni seara ca adresa oficiala privind demisia…

- Nu intram intr-o criza politica majora, cu condiția ca Mihai Tudose sa-și țina cuvantul, iar Klaus Iohannis sa-și incalce cuvantul dat. Cu aceast concluzie am incheiat analiza de ieri, 15 ianuarie a.c. Ne aflam acum la jumatatea drumului. Mihai Tudose a demisionat. Nu are importanța pentru moment…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni seara ca se poate ajunge și la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, daca șeful statului refuza o nominalizare a PSD pentru funcția de premier. „Mergem Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean…

- Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier al premierului Mihai Tudose, intervine in scandalul momentului din PSD, vorbind despre demisia lui Liviu Dragnea. Acesta susține ca aceasta tema va „mai polua mult și bine agenda publica” și ca singurul beneficiar este Klaus Iohannis, „actualul și viitorul…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit, in cadrul emisiunii Realitatea Romaneasca de la Realitatea TV, despre declaratiile facute vineri de presedintele Klaus Iohannis. "Razboiul era instalat si nu ma asteptam la altceva din partea presedintelui Iohannis", a explicat acesta. Citeste si: Un…

- Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat vineri ca actualul Consiliu Superior al Magistraturii (CSM) a picat testul unitatii si cel al sperantei pentru rezolvarea problemelor reale ale Justitiei. În cadrul sedintei CSM, unde a participat si presedintele…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis în care îl informeaza ca medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- Luna ianuarie se anunța una tensionata pentru Romania, „ tara care s-a luptat mult timp cu coruptia”, scrie New York Times. Cotidianul american scrie pe larg despre legile justitiei adoptate recent de Parlamentul roman si noteaza ca presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa retrimita legislativului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, duminica, pe Facebook, ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea si-a demonstrat atasamentul fata de valorile democratiei, afirmand ca in fata noilor provocari „lectiile trecutului” ne dau incredere ca impreuna ...

- Sotia sefului statului, Carmen Iohannis, a particpat singura la slujba de Craciun de la Biserica romano-catolica din centrul Sibiului, în conditiile în care anul trecut ea a fost însotita si de presedintele Klaus Iohannis.

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, i-a trimis, vineri, o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis prin care il indeamna sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile aduse de Parlamentul Romaniei legilor justitiei.„Domnule presedinte,…

- Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, i-a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care il indeamna sa solicite expertiza Comisiei de la Venetia (Comisia Europeana pentru Democratie prin Lege) privind reformele in domeniul judiciar adoptate de Parlamentul Romaniei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, patroneaza sistemul represiv al statului, care il foloseste, la randul sau, ca pe o marioneta. Acuzatiile au fost lansate de Tariceanu dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au luat parte la funeraliile fostului Rege al Romaniei, Mihai l. Psihologul Cezar Laurentiu Cioc a analizat comportamentul sefului statului, dar nu numai a lui, ci si al altor demnitari.

- Fostul premier, Victor Ponta, continua razboiul total cu seful PSD, Liviu Dragnea, actualul sau șef din postura de președinte al Camerei Deputaților. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a dezvaluit primul conflict cu actualul sef al PSD."Primul conflict cu Liviu…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca in arcul guvernamental și la nivelul majoritații parlamentare nu s-a discutat despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis. "Aceasta chestiune eu am vazut-o numai vânturata în presa. Nimeni n-a discutat în…