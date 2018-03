Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Ovidiu Vantu face dezvaluiri explozive despre unii dintre cei mai importanți foști sau actuali politicieni. SOV a declarat, in cadrul unui interviu acordat B1 TV, ca știa din 2010 ca Victor Ponta va candida la prezidențiale și ca fostul premier ar fi produsul unei aripi din SRI."Mi-am…

- Jurnalista Sorina Matei anunța difuzarea unui interviu cu fostul mogul media Sorin Ovidiu Vintu. In interviu, SOV va vorbi despre placerea puterii si ambitia distrugerii, despre dosare, servicii secrete romanesti si straine, afaceri uriase si intarirea statului, dar și despre cei mai contoversați…

- Traian Basescu a comentat intr-o intervenție telefonica pentru B1TV refuzul parlamentarilor PSD-ALDE de a il chema la audieri pe Liviu Dragnea in comisia de control al activitații SRI in ciuda cererilor repetate facute publice de președintele PSD."E o chestiune de decența și de bun simț. Dragnea…

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj cu titlul „Salvati-l pe Daddy”, pe Facebook, in care anunța ca nu se mai prezinta la audieri, in contextul in care majoritatea PSD-ALDE a decis sa respinga solicitarea USR de audiere a lui Liviu Dragnea. Traian Basescu mentioneaza pe Facebook ca, in mod…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- "Si, daca ce poate marturisi Dragnea despre intalnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI, la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dincu, Kovesi, Georgescu, Ghita si alti inalti reprezentanti din magistratura si servicii secrete nu prezinta interes pentru onorabila majoritate…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca, daca ceea ce poate marturisi Liviu Dragnea despre întâlnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI - la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dîncu, Kovesi, Georgescu, Ghita

- Fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta este de parere ca actualul scandal dintre Dragnea, Kovesi și Iohannis este doar o ”farsa de prost gust” și ca, la final, toata lumea se va...

- Primul-ministru, ministrul Justitiei, ministrul de Interne, sefa CSM si directorul SRI: toti acesti demnitari veneau neabatut la bilantul DNA inainte ca regimul infractorului Dragnea sa declanseze asaltul impotriva parchetului anti-coruptie. Tineau discursuri. Faceau declaratii de sustinere. Zambeau…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- 1. Generalisimul Coldea i-a jurat credinta vesnica lui Basescu si l-a tradat. 2. Generalisimul Coldea i-a jurat credinta lui George Maior si l-a tradat. 3. Dragnea a jurat credinta PSD-ului si l-a tradat. 4. Kovesi a jurat credinta vesnica puternicilor Basescu, Udrea, Ponta, Maior, Oprea, Ghita si……

- Iohannis: Iau avizul CSM foarte in serios Seful statului considera ca avizul negativ dat de CSM raportului privind revocarea procurorului sef al DNA este o decizie fireasca. Solicitat sa comenteze anuntul facut de CSM, care practic a defiintat raportul întocmit si prezentat de ministrul…

- Dupa 6 ani de tacere, fugit in Israel, cu un mandat internațional de arestare preventiva pe numele sau, Elan Schwartzenberg a decis sa faca dezvaluiri. Desigur, unele dintre ele nu pot fi probate, dar milionarul a ales sa spuna ceștieintr-un interviu acordat Sorinei Matei, de la B1 TV.Elan…

- In urma dialogului, Mariana Ștefan l-a somant pe Ionel Danca sa-și ceara scuze public, in caz contrar va formula o plangere impotriva acestuia. Discuția a degenerat dupa propunerea avocatei pentru repunerea sistemului de justiție in funcțiune, catalogata de liberal ”visul infractorilor”. „Increderea…

- Pavel Moza traieste de 59 de ani in casa construita de parinti, nu departe de capitala judetului Bihor. Nu a avut niciodata electricitate, desi vecinii se bucura demult de civilizatie. „E foarte greu... un frigider, un televizor... trebuie sa ma duc pe ulitele satului sa mananc.” „La 150 de metri este…

- Situația exploziva din justiție se muta la cel mai inalt nivel in politica, iar o rezoluție in acest sens ar putea fi adoptata la Congresul Extraordinar al PSD din martie. Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susține ca PSD ar putea adopta o rezoluție privitoare la apararea drepturilor și libertaților…

- Fostul premier PSD Victor Ponta il ataca furibund pe Liviu Dragnea și susține ca acesta ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD. "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti…

- Victor Ponta arata ca a fost ca martor la DNA si sustine ca nu a facut niciun denunt penal impotrvia lui Liviu Dragnea, asa cum ilacuzase presedintele PSD. Ma mult, Ponta afirma ca Dragnea ar trebui sa-si dea demisia din functia de presedinte al PSD, dar spune ca este constient ca asta nu…

- Dancila: Datele privind cresterea economica a Romaniei arata viabilitatea programului de guvernare Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri…

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Citeste si: ULTIMA ORA - Sebastian…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI vrea sa-l audieze pe Sebastian Ghita, aflat in Serbia, daca si acesta va fi de acord, a anuntat, marti, presedintele comisiei, senatorul social-democrat Claudiu Manda, la Parlament, și a precizat ca va fi trimisa o invitație oficiala scrisa, in acest…

- Giani Kirița a dat fotbalul pe televiziune. La ce a renunțat pentru a nu pleca din Republica Dominicana. Mutu a luat 10 pe linie. Giani Kirița a incercat sa devina antrenor cu acte, dar, de cand s-a dus in Republica Dominicana cu emisiunea-concurs „Exatlon”, a lasat balta planurile fotbalistice. Giani…

- Inca din luna noiembrie 2017 am atras atenția oficialilor asupra problematicii legate de situația cetațenilor romani din Diaspora care, din cauza unui ordin de ministru care stabileste un format aberant al unui chestionar, sunt obligati sa depuna la ANAF un tom de documente, unele dintre ele fiind…

- In 2017, pasagerii companiilor aeriene ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de aprox. 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe intarzieri și anulari anul trecut, se arata intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Acuzatiile incendiare facute de procurorul Mihaiela Moraru Iorga au provocat ieri reactia magistratului clujean Dana Girbovan, care s-a declarat stupefiata de posibilitatea ca DNA sa provoace anchetarea unui posibil premier doar pentru a se evita numirea ei in functia de ministru al Justitiei. O alta…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, susține ca procurorul DNA Ploiesti Onea i-ar fi cerut sa modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita. Aceste probe false au fost folosite cu rea-credinta pentru a induce in eroare judecatorii de la Tribunalul Prahova cand…

- Sebastian Ghita si-a iesit din minti pur si simplu in direct la Romania TV. Fostul deputat fugar cere arestarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si il avertizeaza pe procurorul general, Augustin Lazar. Daca nu face aceasta miscare, este complice cu sefa DNA. Mai mult, Ghita spune ca denuntul din…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea a oferit astazi (12 februarie 2018), intr-o conferința de presa, primele reactii in urma dezvaluirilor facute duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afaceri, Sebastian Ghița. In celebra inregistrare sunt incluse niste pasaje audio in care se arata ca…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea a spus, astazi, intr-o conferința de presa, in urma dezvaluirilor facute, ieri seara, de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afceri, Sebastian Ghița, ca la DNA Ploiești a fost respectata legea.

- Social-democrații au reacționat dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii DNA Ploiești ca ar fi falsificat dovezi in dosare in care este vizat și afaceristul fugar Sebastian Ghița. ”Aici nu e vorba despre cine este intr-o anumita…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Serban Nicolae si Calin Popescu Tariceanu au criticat dur DNA, dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar in care erau vizati Sebastian Ghita…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- Vlad Cosma a prezentat unele inregistrari, acuzand ca procurorul DNA Ploiesti Lucian Onea i-ar fi cerut sa modifice acte, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita. DNA precizeaza, luni, intr-un comunicat de presa, ca fostul deputat a prezentat denaturat situatia. Citeste…

- Aflat in Serbia de o perioada insemnata de timp, si dupa ce o lunga vreme nu s-au mai aflat dezvaluiri din partea sa, de genul celor difuzate de postul TV pe care l-a infiintat, Sebastian Ghita a rupt, practic, tacerea, seara trecuta, dupa ce la Antena 3 au aparut acuzatii privind fabricarea unor probe…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, aflat de aproape un an de zile in Serbia, a aparut intr-un interviu la Antena 3 dupa ce postul a prezentat mai multe inregistrari cu fostul deputat PSD Vlad Cosma care acuza procurorii DNA Ploiești ca fabrica și planteaza probe. „Au urmat dezvaluirile facute de sora mea…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Sebastian Ghița o ataca la baioneta pe Kovesi:…

- Telefonul lui suna pe melodia din filmul „Nașul” pentru ca, spune el, in tinerețe și-a propus sa „ii puna in cap” pe mafioții pe care ii vedea in celebra trilogie americana. Dupa jumatate de secol in care a avut de-a face cu infractori, psihologul criminalist Tudorel Butoi spune ca soluția ca aceștia…

- Conducerea DNA vrea sa puna in carca procuroarei Iorga Moraru eșecul dosarului Microsoft-EADS. Ea a preluat cauza in iunie 2014 și a predat-o procurorului Matei Adrian George in 2016. Kovesi...

- Tot in acest raspuns, Ponta spune ca, dupa tragedia din clubul Colectiv, Liviu Dragnea "se intelesese" cu presedintele Klaus Iohannis sa ii retraga sprijinul politic pentru a-l numi pe Vasile Dancu premier, in locul sau.

- In ciuda deciziilor lui Liviu Dragnea, Vioricai Dancila și intregului Cabinet de miniștri de a renunța la SPP, Calin Popescu Tariceanu, dar și ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu renunțasera la SPP. Potrivit Antena 3, și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar fi renunțat…

- Gelu Diaconu, fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, reacționeaza la achitarea definitiva a fostului sau adjunct, Romeo Florin Nicolae. Diaconu amintește ca, imediat dupa ce fostul sau adjunct a fost pus sub urmarire penala, i-a cerut premierului Ponta sa il elibereze pe acesta din funcție.…

- Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Petre Toba a fost audiat in…

- Trebuie sa recunoașteți ca, prin comparație cu smardoiala dintre Carmen Dan și Tudose, certurile dintre Basescu și Ponta, de acum cațiva ani, pareau dueluri rafinate, intre doi intelectuali de remarca, gen Marquez și Vargas-Llosa. De cateva zile, scena politica a țarii pare sa se fi transformat intr-o…

- Multa lume a cunoscut-o ca fiind sotia lui Marcel Toader. Cei care stiu doar atat, n-au cunoscut-o deloc pe Maria Constantin, cantareata care a primit recent nota 10 la conservator. Canta de la varsta de 6 ani si are sute de mii de ore de studiu. Maria si-a deschis sufletul si ne-a acordat un interviu…

- Dinu Pescariu și Claudiu Florica, dosar nou in cazul Microsoft. Dinu Pescariu și Claudiu Florica au aflat miercuri, 20 decembrie, de la procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) ca au calitatea de suspect in acest nou dosar, al patrulea desprins din speța inițiala in legatura cu contractele…

- "Reforma în justitie este necesara, legile justitiei justifica urgenta, dar noi ne afla acum în fata unui simulacru de conceptie si dezbatere care este foarte periculos", este de parere consultantul politic Cozmin Gusa.

- In urma scandalului dintre senatorul PSD Șerban Nicolae și deputatul USR de Iași Cosette Chichirau, Sorin Ovidiu Vintu iese la rampa. In acest sens, printr-o postare pe contul personal de Facebook, acesta susține ca „jupanița” Chichirau l-a „emoționat adanc prin plasticitatea, muzicalitatea și ingenuitatea…