Sorin Ovidiu Vintu a fost trimis in judecata pentru ca i-ar fi dat spaga 1 milion de euro lui Bogdan Olteanu

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie l-a trimis in judecata pe omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu intr-un nou dosar in care este acuzat de cumparare de influenta. Acesta este acuzat ca, in anul 2008, i-a dat presedintelui Camerei Deputatilor de la acea data, Bogdan Olteanu, suma de 1 milion de euro pentru…

- DNA l-a trimis, miercuri, in judecata pe Sorin Ovidiu Vantu pentru cumparare de influenta, in dosarul in care a fost vizat alaturi de Bogdan Olteanu. Deși fostul deputat a fost trimis in judecata in 2016, procurorii au disjuns cauza, intrucat Vantu ar fi vrut incheierea unui acord de recunoastere…

- Sorin Ovidiu Vintu a dezvaluit din inchisoare motivul pentru care in 2008 a dat dispozitie prin intermediar ca doua milioane de dolari sa ajunga la Bogdan Olteanu pentru numirea lui Liviu Mihaiu in postul de guvernator al Deltei Dunarii. Vintu a fost audiat de Tribunalul Bucuresti prin videoconferinta.

