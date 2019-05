Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul european Noaptea Muzeelor ajunge, sambata, la cea de-a 15-a ediție in Romania și beneficiaza de o participare susținuta și a instituțiilor de nișa, atat in București, cat și in țara, anunța organizatorii, Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania (RNMR), conform Mediafax.Citește…

- Ieșire dura a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vintu la adresa PSD pe care il acuza ca este 'un dezastru economic pentru Romania'. Nu toți politicienii sunt corupți, restul sunt tampiți, susține Vintu, intr-o noua postare pe Facebook.Citește și: Imagine de SENZAȚIE - Noua Dacia Arkana, SURPRINSA…

- „Nu confundați corupția cu hoția!”, este apelul lui Sorin Ovidiu Vintu, aflat in spatele gratiilor. Fostul mogul susține, intr-o ampla postare pe Facebook, ca in doze rezonabile corupția este un factor de progres intr-o societate. In continuare, Vintu spune ca, in Romania, corupția s-a transformat…

- Specialistii Centrului National Cyberint, din cadrul Serviciului Roman de Informatii, au elaborat cinci scenarii in cazul unor posibile atacuri cibernetice asupra sistemelor informatice folosite de institutiile publice in perioada alegerilor europarlamentare si prezidentiale din acest an. Specialistii…

- Sorin Ovidiu Vintu, ieșire dura la adresa celor 12 ambasade care au cerut sistarea emiterii unei OUG pentru modificarea codurilor penale. Vintu ironizeaza Parlamentul Romaniei și susține ca poate nu mai e necesar sa platim salarii aleșilor daca astfel de deciziisunt luate pe cale diplomatica.Citește…

- Romania a ocupat, in 2018, locul al cincilea mondial in ceea ce priveste viteza de Internet, dupa Singapore, Suedia, Danemarca si Norvegia, lucru care insa a atras, pe langa beneficii, si riscuri cibernetice, a declarat, marti, in cadrul unui forum de specialitate, Gabriel Mazilu, fost director adjunct…

- Romania a ocupat, in 2018, locul al cincilea mondial in ceea ce priveste viteza de Internet, dupa Singapore, Suedia, Danemarca si Norvegia, lucru care insa a atras, pe langa beneficii, si riscuri cibernetice, a declarat, marti, in cadrul unui forum de specialitate, Gabriel Mazilu, fost director adjunct…

- Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, Alexandru Cumpanașu, acuzații la adresa serviciilor secrete maghiare.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea: Da, chiar il laud!' "Imre Asztalos - stiti cine este?. Ei bine este primul…