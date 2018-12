Sorin Ovidiu Vantu, trimis in judecata. Ce a anuntat DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de cumparare de influenta, dupa ce i-ar fi dat fostului presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu 1.000.000 de euro. Potrivit unui comunicat al DNA transmis…

- DNA l-a trimis, miercuri, in judecata pe Sorin Ovidiu Vantu pentru cumparare de influenta, in dosarul in care a fost vizat alaturi de Bogdan Olteanu. Deși fostul deputat a fost trimis in judecata in 2016, procurorii au disjuns cauza, intrucat Vantu ar fi vrut incheierea unui acord de recunoastere…

- Sapte persoane au fost trimise in judecata, joi, de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti in dosarul agresarii celor doi jandarmi, la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. Ei au fost deferiti justitiei pentru ultraj, nerespectarea regimului armelor si munitiilor - intrucat…

- Parchetul Tribunalului Bucuresti i-a trimis in judecata, joi, pe sapte protestatari care ar fi agresat doi jandarmi la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, dosarul urmand sa fie judecat de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti. In dosarul privind infractiunile de ultraj (agresiune asupra a doi lucratori…

- Magistratii au dat, vineri, decizia pe fond in procesul in care a fost judecata Magdalena Serban, femeia care a fost trimisa judecata, fiind acuzata ca a impins o fata in fata unui tren de metrou, in decembrie anul trecut, iar tanara a murit. Mai exact, Tribunalul Bucuresti a decis pedeapsa cu inchisoarea…

- Un controversat om de afaceri din judetul Valcea a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj pentru instigare la evaziune fiscala. Este vorba de afaceristul Nicolae Minea, care a incercat sa puna mana pe patrimoniul Alutus din Valcea, fostul OJT. Acesta a fost condamnat, in anul…

- Procurorii DNA au trimis-o in judecata pentru luare de mita pe judecatoarea Elena Burlan de la Tribunalului Bucuresti. Procurorii o acuza ca in perioada 2009 -2010 ar fi primit mita 63.000 de euro. Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Bucuresti.

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 438/VIII/3 din 17 mai 2018, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei BURLAN-PUȘCAȘ ELENA, la data faptelor judecator in cadrul…