- Zeci de politisti din Caracal si Slatina au incercat ore intregi, fara succes, sa afle in ce masina s-a urcat Alexandra cand a fost rapita. Gafele facute de oamenii legii in cazul fetei de 15 ani din Dobrosloveni sunt halucinante. Procurorii i-au sunat pe politisti si i-au avertizat ca acest caz nu…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, continua lupta impotriva sistemului, in cazul dispariției nepoatei sale. Barbatul vrea sa se faca dreptate și simte ca fata disparuta din Caracal este inca in viața, deși Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o.

- Ies la iveala noi detalii socante in cazul crimelor de la Caracal. Surse apropiate anchetei sustin ca Gheorghe Dinca ar fi fost in atentia Politiei pentru trafic de persoane, inainte ca Alexandra Macesanu sa sune la 112.

- Gheorghe Dinca, ucigasul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru cresterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina si carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, sustine ca l-a aruncat in Dunare.

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, a declarat ca principalul suspect in cazul Caracal nu iși amintește culoarea parului Luizei, insa clientul lui a susținut in fața anchetatorilor ca fata a mers de buna voie cu el și nu a violat-o. Dinca nu a spus ca ar fi ars și trupul Luizei. „Anchetatorii…

- Mesaj dur al polițistului brașovean Marian Godina pe pagina personala de Facebook. Polițistul, deja celebru pentru postarile acide la adresa conducerii Poliției Romane, s-a artatat revoltat de modul in care agentul principal de la 112, din Slatina, a gestionat apelul de ajutor al Alexandrei. Godina…

- Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat, duminica, ca victimele au fost alese de criminal "la intamplare". Duminica, Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele in timp ce era acasa impreuna cu anchetatorii, in timpul de noi percheziții. Avocatul fostului mecanic auto din Caracal a declarat…

- Anchetatorii au descoperit mai multe indicii care sa ii faca sa creada ca Gheorghe Dinca este cel care a omorat-o pe Alexandra, dar barbatul continua sa nege ca ar avea orice legatura cu odioasa crima. Potrivit unor surse judiciare, la perchezitiile de vineri, de la casa lui Gheorghe Dinca, anchetatorii…