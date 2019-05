Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNȚCD Aurelian Pavelescu susține, intr-o postare pe Facebook, ca pagina PNȚCD care anunța ca formațiunea cere Guvernului Dancila blocarea Facebook in Romania este una falsa și ca el nu a solicitat niciodata așa ceva."FAKE NEWS! Este voba despre o pagina falsa, nu am cerut niciodata…

- Un fugar cautat de poliția din Connecticut a ajuns la o ințelegere cu un polițist spunand ca se va preda autoritațile daca postarea de pe Facebook in care se anunța cautarea sa primește 15.000 de aprecieri. Jose Simms, in varsta de 29 de ani, despre care se crede ca este in New York, este cautat de…

- Participarea la referendumul consultativ pe Justitie, din 26 mai, este "vitala pentru recredibilizarea Romaniei", a declarat, vineri, senatorul PMP, Traian Basescu, pe Facebook. "Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si…

- Traian Basescu susține ca românii ar trebui sa participe la referendum și sa voteze DA, „ oricâte deficiente ar fi în formularea întrebarilor”. „Românii pot demonstra ca sunt deasupra vremurilor si nu sub vremuri!”, a scris fostul președinte pe Facebook.…

- Atunci, daca va mai amintiti, Facebook a radiat zeci de pagini din Europa considerate ca difuzoare de stiri false, iar patru din acestea erau din Romania, toate pline cu stiri pro-partidoi, pro-penali si pro-Dragnea. Iar una din acestea, denumita, culmea, Antifakenews, era se pare repartizata PSD Iasi,…

- Dupa ce ICCJ a dispus ridicarea masurii preventive a controlului judiciar in cazul fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, consilierul local si purtatorul de cuvant al PNL Maramures, Cristian Niculescu Tagarlas, afirma ca instanta a inlaturat o masura abuziva si a reinstaurat normalitatea. Totodata,…

- Liderul PNL Ludovic Orban lanseaza un atac dur la adresa coalitii PSD-ALDE. El afirma, despre infiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare ca este o „megaescrocherie” a actualei guevrnari, prin care se urmareste punerea sub control politic a celor mai profitable companii ale statului. "Guvernele…

- PNL anunța, pe Faceook, ca a influențat votul din Comisia LIBE, in care Laura Codruța Kovesi s-a clasat ca favorita in cursa pentru șefia Parchetului European.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea: Da, chiar il laud!' "VICTORIE!!!O SA AVEM…