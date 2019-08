Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Romgaz a desemnat-o, in sedinta de miercuri, in functia de presedinte al CA, pe Manuela-Petronela Stan-Olteanu, potrivit unui comunicat al companiei, transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "In urma adoptarii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.…

- Patru europarlamentari s-au inscris in cursa pentru functia de presedinte al Parlamentului European, printre ei nefiind si socialistul bulgar Serghei Stanisev, al carui nume era vehiculat pentru acest post. Primul vot este programat miercuri, la Bruxelles, la ora locala 09:00 (10:00 ora Romaniei).

- Deputatul Sorin Bota si-a anuntat retragerea din cursa pentru functia de presedinte executiv al PSD, manifestandu-si de la tribuna Congresului extraordinar al partidului, sprijinul pentru contracandidatul sau, Eugen Teodorovici. Dupa ce si-a prezentat programul propriu de candidatura,…

- Eugen Teodorovici revine in cursa pentru functia de presedinte executiv al PSD, a anuntat deputatul Catalin Radulescu, la sosirea la congresul partidului, confirmand astfel informatia difuzata anterior de Adevarul. „Deputatul mitraliera“ a spus ca ii sustine pe Viorica Dancila, Eugen Teodorovici si…

- Eugen Teodorovici a decis, cu putin timp inainte de a incepe Congresul PSD, sa isi reinscrie candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, anunta Antena 3. Ieri, Teodorovici a declarat ca se retrage afirmand: am anunțat astazi, in cadrul CEx, ca ma retrag din competiția pentru…

- Iurie Ciocan si-a dat astazi demisia din functia de membru al Comisiei Electorale Centrale. Totodata, acesta si-a dat demisia si din cadrul presedinte al Centrului pentru Implementarea Reformelor.

- Klaus Iohannis se afla pe o lista restransa de lideri favoriți sa ii succeada lui Donald Tusk și sa devina urmatorul președinte al Consiliului European, instituția care reunește șefii de stat sau de...

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat, marti, ca se gandeste daca sa preia sau nu functia de presedinte executiv al partidului. Intrebat inainte de inceperea sedintei Biroului Permanent National al...