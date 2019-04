Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, a afirmat la Digi24 ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, ar declansa referendumul pentru justitie, in ziua alegerilor europarlamentare. El precizeaza ca, in opinia sa, 26 mai trebuie sa fie "un moment in care oamenii trebuie sa se exprime…

- Victor Ponta a declarat duminica seara la Romania TV, ca nu va candida la alegerile prezidentiale din acest an si va sustine un alt candidat care sa nu fie nici Klaus Iohannis, nici Liviu Dragnea.“Nu voi candida pentru functia de presedinte in aceasta toamna, voi sustine pe altcineva.…

- Victor Ponta susține ca primarilor PSD li s-a interzis de la partid sa participe la o întâlnire cu comisarul european Corina Crețu. Aceasta va deschide lista la europarlamentare a Pro România. "Probabil ati constatat, astazi, ca primarii PSD nu au fost la întâlnirea…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, va deschide lista pentru alegerile europarlamentare a partidului Pro Romania, a anuntat luni, la Fagaras, liderul formatiunii, Victor Ponta. Pana acum, Victor Ponta anunțase ca el va fi cel care va deschide lista partidului la scrutinul…

- Atac dur lansat de liderul Pro Romania, Victor Ponta, la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ponta susține ca Dragnea il saboteaza pe Calin Popescu Tariceanu și ca o umilește cat poate de mult pe Viorica Dancila, premierul Romaniei."2 observatii : 1. Pentru Echipa si simpatizantii…

- Deputatul Ioan Catalin Nechifor a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa ca partidul Pro Romania va depasi ''suficient de mult'' pragul electoral la europarlamentare cu Victor Ponta primul pe lista care, desi nu va merge in Parlamentul European, va fi ''locomotiva Pro…

- Modelul buletinului de vot care va fi folosit la alegerile europarlamentare din mai 2019 a fost facut public. Pe document a fost tiparit și logo-ul oficial al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, deoarece scrutinul este organizat in perioada primelor șase luni din acest an, cand țara…

- Actualul comisar european pentru Dezvoltare Regionala si-a anuntat oficial intentia de a candida la alegerile din mai, pentru Parlamentul European, insa nu din partea PSD, ci a Pro Romania, partidul condus de catre Victor Ponta. Corina Cretu a ales sa faca acest anunt joi, la un eveniment desfasurat…