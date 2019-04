Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Sorin Marica, fost membru PSD, actualmente membru al Pro Romania, a declarat joi, la Deva, ca saptamana viitoare si-a propus sa se intalneasca cu presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, pentru a-i propune o unificare a fortelor politice de factura social-democrata…

- PSD a pregatit strategia pentru unul dintre cei mai importanți ani din punct de vedere politic. In 2019, partidele vor da doua teste importante. Alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 26 mai, și alegerile prezidențiale, ce vor avea loc la sfarșitul anului. In…

- Realizatorul tv Rares Bogdan, primul nominalizat pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare, a declarat, vineri, ca sustine realizarea unei aliante, pe modelul Conventiei Democrate sau Aliantei DA, intre partidele din Opozitie dupa scrutinul din luna mai."In aceasta campanie nu voi aduce…

- Biroul Electoral Central (BEC) a facut prapad ieri printre partidele care sperau sa faca alianțe la alegerile europarlamentare și astfel sa iși sporeasca șansele pentru trecerea pragului electoral de 5 la suta. Doar lovitura publica primita de PLUS și USR a ajuns sa fie mai cunoscuta publicului…

- Datele sociologice publicate joi arata dinamica descendenta a Partidului Social Democrat, cu care Partidul National Liberal merge umar la umar, ca optiune de vot la europarlamentare, cel de-al doilea scrutin la care romanii sunt chemati de la intoarcerea PSD la guvernare, socotind si referendumul pentru…

- Alegeri europarlamentare 2019. SONDAJ Ilfov rezultat La nivelul județului Ilfov, la alegerile europarlamentare, PSD este primul partid in intenție de vot. Ar lua 47,97% din totalul voturilor. Este urmat de ALDE, cu 25,61% din voturi. Pe locul al treilea in intenție de vot se poziționeaza Alianța…

- Deputatul PSD de Timis Adrian Pau a postat pe Facebook un mesaj in care isi anunta plecarea din PSD si inscrierea in partidul lui Victor Ponta, Pro Romania. Este al patrulea parlamentar PSD care isi anunta in aceasta saptamana trecerea la Pro...

- Deputatul de Dambovita Oana Vladuca a anuntat, vineri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca pleaca din PSD si trece la Pro Romania. Oana Vladuca l-a criticat pe Liviu Dragnea si a spus ca a fost umilita de presedintele interimar al PSD Dambovita, Rovana Plumb. De asemenea, aceasta s-a declarat…