Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Sorin Grindeanu a precizat, intr-un mesaj pe Facebook, ca legea recursului compensatoriu a fost adoptata de guvernul condus de el exact in forma adoptata de Raluca Pruna pe vremea cand aceasta facea parte din Guvernul Ciolos. Grindeanu l-a mai sfatuit pe Ciolos sa renunte la dezinformari…

- Fostul premier Sorin Grindeanu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca guvernul pe care l-a condus a adoptat proiectul de lege privind recursul compensatoriu exact in forma initiata de Raluca Pruna, ministru al Justitiei in guvernul Ciolos. "Citesc ca un domn Ciolos, candidat la europarlamentare,…

- Foștii premieri Sorin Grindeanu și Dacian Cioloș continua sa iși arunce pisica recursului compensatoriu de la un guvern la altul. A venit randul lui Grindeanu, miercuri seara sa ii raspunda lui Cioloș susținand ca forma recursului compensatoriu adoptata de Executiv in perioada in care acesta s-a aflat…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a scris miercuri, pe Facebook, ca forma recursului compensatoriu adoptata de Executiv in perioada in care acesta s-a aflat la Palatul Victoria este „exact in forma inițiata de Raluca Pruna”, fost ministru tehnocrat al Justiției.„Citesc ca un domn Cioloș, candidat…

- Acuzatii PSD la adresa presedintelui Klaus Iohannis PSD lanseaza acuzatii la adresa presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a cerut guvernului sa gaseasca solutii în problema recursului compensatoriu si a spus ca nu cautarea vinovatilor în alte guvernari este solutia la aceasta problema.…

- „Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componența anterioara) l-a avizat și a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a…

- Fostul ministru al Justitiei din guvernul Ciolos, Raluca Pruna a criticat, vineri seara, in termeni ironici ideea lansata de o anumita parte a presei cum ca ea ar fi autoarea raportului MCV. „O manipulare atat de proasta numai in versiunea istoriei scrisa pentru idioti mai poti intalni”, a scris fostul…

- Fostul ministru al justiției din guvernul Cioloș, Raluca Pruna, a reacționat extrem de dur pe Facebook fața de acuzațiile de la unele televiziuni, ca ea ar fi in spatele raportului MCV critic la adresa Romaniei: "O manipulare atat de proasta numai in versiunea istoriei scrisa pentru idioți mai poți…