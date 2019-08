Stiri pe aceeasi tema

- Taxa de solidaritate, care va fi impusa in curand de catre Guvern, se va aplica tuturor pensiilor, nu doar cele speciale, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, citat de Hotnews. Oficialul a spus ca daca s-ar aplica doar celor speciale, atunci noua taxa ar avea probleme de constituționalitate.…

- Eugen Teodorovici ”pune democrația in cui”, spune ca ”nu sunt bani” pentru referendum! Minte cu nerușinare și ignora votul romanilor din 26 mai - acuza șefa deputaților PNL Eugen Teodorovici.Citește și: Eugen Teodorovici SPULBERA SPECULAȚIILE: 'Nu ne imprumutam pentru salarii' "Condamn…

- Votul in strainatate se va desfașura pe parcursul a trei zile. In țara, va ramane o zi. Este corect ca romanii ce continua sa traiasca și sa munceasca in țara lor sa voteze doar o zi, iar cei care au plecat in strainatate sa voteze trei zile? Este corect ca in Romania, secțiile de votare sa se inchida…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului sa reexamineze Legea privind statutul personalului feroviar. Iohannis susține ca legea prevede o serie de drepturi și beneficii pentru personalul feroviar, inclusiv celui din mediul privat, fara o analiza a surselor de finanțare. In plus, in forma actuala,…

- Eugen Teodorovici va avea, miercuri, de la ora 15:00, la sediul Ministerului de Finante, o intalnire cu primarii pentru a discuta despre bugetele autoritatilor locale. "Vom avea o intalnire cu toate cele patru structuri asociative si logica discutiei va fi aceeasi cu cea pe care am avut-o…

- 'Vom avea o intalnire cu toate cele patru structuri asociative si logica discutiei va fi acceasi cu cea pe care am avut-o cu primarii de sector si cu primarul general, adica primele trei luni din 2019 sunt sume pe care dansii le vor primi la momentul rectificarii, pentru ca a fost diferenta de impozit…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, ca ii va amenda pe toți miniștrii care nu se incadreaza in bugetul prevazut in acest an pentru ordonatorii principali de credite. Teodorovici a spus ca este dispus sa se amendeze singur, in cazul in care se va numar printre cei care cheltuie…