- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, facuta in drum ce se intorcea de la Viena spre Timisoara, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a lansat un atac dur la adresa unor jurnalisti locali pe care i-a numit, fara a-i nominaliza, „paraziti sociali care traiesc din taxa de asmutire”. Conflictul Robu –…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnalistilor din Timisoara, intr-o conferinta de presa in care nu le-a permis sa ii adreseze intrebari, ca „exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri”, dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, i-a catalogat pe jurnalisti…

- Jurnaliștii din Timișoara au parasit, vineri, conferința susținuta de primarul Nicolae Robu, dupa ce acesta a refuzat sa raspunda la intrebari pe subiect ce ii erau adresate, iar apoi a afirmat ca este „cel mai tare organism de presa din Timișoara”. Motivele din spatele acestui gest stau in…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnalistilor din Timisoara, intr-o conferinta de presa in care nu le-a permis sa ii adreseze intrebari, ca ”exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri”, dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, i-a catalogat pe…

- Jurnalistii de la principalele organisme de presa prezenti la intalnirea cu edilul au parasit sala de conferinte. Primarul a avut o astfel de reactie dupa ce presa locala a scris ca strazile nu au fost curatate de zapada si ca exista doar 14 utilaje de deszapezire pentru tot orasul, care are aproximativ…

- Aflat la Viena, intr-o vizita oficiala, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, sustine ca principalul vinovat pentru deszapezirea de proasta calitate din oras este fostul primarul al orasului, schimbat in urma cu sase ani de actualul edil.

- Daca acum doua zile dadea asigurari ca „toate utilajele Retim și SDM au fost non-stop pe teren” și ca „nimic nu se face instantaneu”, pentru ca „peste tot in lume, cand ninge mult, traficul este ingreunat”, primarul Nicolae Robu incepe sa le dea dreptate timișorenilor care spun ca zapada a luat prin…

- Daca acum 2 zile susținea, intr-o postare pe care a șters-o ulterior, ca la Timișoara se face deszapezire așa cum trebuie, primarul Nicolae Robu revine acum cu o noua postare. A gasit și vinovatul: administrația Ciuhandu, care a intocmit contractele de deszapezire. Acum un an, contractele au expirat…

- Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…

- Nicolae Robu a surprins din nou printr-o postare facuta pe Facebook, prin care s-a laudat cu lucruri pe care nu le-a realizat de cand ocupa funcția de primar al Timișoarei. Lista cu realizari prezentata de Robu nu a ridicat semne de intrebare doar pentru opinia publica, dar și pentru unii membrii din…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Este a patra zi de cand Timisoara este acoperita de zapada. Pe strazile din oras s-a circulat greu in ultimele zile, iar multe din trotuare au devenit adevarate pantinoare dupa ce oamenii care locuiesc in zona nu au curatat zapada de pe ele. Ieri, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, anunta tocmai din…

- Smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului, parcuri, zone pietonale, locuri de facut sport, locuri de joaca, locuri de plimbare, noi principii urbanistice sunt temele conferintei la care participa primarul Timisoarei, Nicolae Robu, la Viena. Robu a plecat din Timisoara…

- Marti, la apariția primilor fulgi de nea in vestul țarii, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, aflat in drum spre Viena, ținea discursuri din mașina, live pe Facebook... The post Un oraș din Timiș ii da clasa capitalei Banatului appeared first on Renasterea banateana .

- Perseverent – in opinia multora – cand vine vorba de muzica, edilul orasului de pe Bega a ales sa faca public, pe final de saptamana, un mesaj mai aparte. Mai precis o postare muzicala, pe care Nicolae Robu a urcat-o pe pagina sa de Facebook, insotita de cateva randuri graitoare pentru demersul sau.…

- Nu este prima data cand primarul Timișoarei se filmeaza cu chitara in mana. In urma cu o saptamana, edilul-șef interpreta poezia „Sfanta munca”, de Alexandru Vlahuța, intr-un video postat pe Facebook. Robu le transmite haterilor ca este „spiritul adancurilor” și ca traiește in alta…

- Fost premier al Romaniei, Sorin Grindeanu, l-a criticat dur pe primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Ieșit momentan din scena politica, șeful ANCOM crede ca ieșirile edilului de pe Bega au efect in modul in care orașul este administrat. „Din pacate, trairile personale, care vin poate chiar din copilaria…

- Campanie de amendare a timișorenilor care parcheaza pe trotuare in Timișoara. Mai multe reclamații au ajuns la urechile primarului Nicolae Robu legat de faptul ca deși intre blocurile din marile cartiere ale Timișoarei nu sunt amenajate locuri de parcare, șoferii care gareaza pe trotuar se aleg cu amenzi.…

- Pana sa inceapa sa construiasca metroul, primarul din Timisoara s-a gandit ca n-ar fi rau sa-si exprime sentimentele prin muzica! Nicolae Robu a pus pe note niste versurile care ii apartin lui Alexandru Vlahuta.

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras in „diverse batalii”, dar ca este un om „ultrapasnic si ultratolerant”.

- Cu doar cateva luni inainte de a fi gasit vinovat pentru finantarea ilegala a ACS Poli, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a instrainat unul din cele mai importante bunuri dobandite in decursul vietii sale. Vorbim despre un teren de peste 1.000 de metri patrati, situat in Timisoara, pe care acesta l-a…

- Cu 1.375 de respondenți și doar o zi pusa la dispoziția timișorenilor pentru a oferi raspunsuri, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a finalizat sondajul privind gratuitațile acordate pe mijloacele de transport in comun din Timișoara. Edilul a cerut public parerea timișorenilor, dupa ce a fost criticat…

- Spitalul Clinic „Victor Babes” si Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals din București sunt in carantina din cauza cazurilor de gripa dupa ce numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns, la nivel national, la 17. Doua spitale din Capitala, respectiv Spitalul Clinic „Victor…

- Patronii firmelor de taxi din oraș și primarul Nicolae Robu au purtat, miercuri dupa-masa, un dialog la sediul Municipalitații. A fost o „discuție amiabila”, dupa cum ne-a declarat Tudorel Peșteleu, patronul principalei firme de taximetrie din oraș. Timp de o ora cele doua parți au discutat…

- Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Timis, Dana Spac, a declarat, luni, corespondentului Mediafax, ca o echipa de medici inspectori fac verificari la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. "O echipa formata din medici inspectori din cadrul DSP Timis fac verificari, de…

- Primarul Mihai Chirica va lua luni legatura cu edilul Timisoarei, Nicolae Robu, pentru a vedea daca se va putea in continuare asigura legatura aeriana dintre cele doua orase. Primarul Iasului sustine insa ca nu trebuie sa ne punem baza doar in Blue Air, sugerand ca si alte companii ar putea veni cu…

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a încercat sa explice, la Realitatea Tv, motivul pentru care în Spitalul de Boli Infectioase Timisoara sunt conditii de cosmar ce aduc amine de anii 1950, mai degraba.

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, condamna, intr-un mesaj pe Facebook, scandalul dintre soferii de taxi si cei de la Uber si spune ca este inadmisibil sa se recurga la violente, mai ales ca legea nu este incalcata de niciuna dintre cele doua parti.In postarea sa de pe Facebook,…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe contul personal de Facebook un comunicat de presa prin care isi exprima dezacordul fata de atitudinea soferilor implicati in scandalul din noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cerand, totodata, ca persoanele implicate sa fie identificate si pedepsite. „Este…

- In plin scandal al audierilor in dosarul deschis dupa prabusirea portii de la intrarea in Timisoara de pe Calea Lugojului, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook o imagine in care alearga pe o banda. „Azi e sambata, deci numai maine nu-i luni. Iar luni, ca in fiecare luni, in 2018,…

- Inelul IV este o prioritate, dar nu prea. Nu trece an in care cei din administrația publica locala sa nu promita amenajarea Inelului IV de circulație, mai ales ca Timișoara nu are o centura completa. In Inelul IV intra și strada Grigore Alexandrescu, o strada fara trotuare și fara iluminat public,…

- Varianta de ocolire Timișoara Sud constituie, fara indoiala, un exemplu de manual, predat in cadrul lecției despre bataia de joc fața de contribuabili. Fara indoiala, exista și un asemenea capitol prin carțile dupa care invața politicienii romani sa conduca țara. Reluand pe scurt povestea, vom reaminti…

- Apariție inedita a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș. Un obișnuit al tehnologiei moderne, edilul care iși transmite pe Facebook toate conferințele de presa a venit astazi la lucru cu o tava cu fructe și legume. Mai bine de jumatate de…

- Un bulevard din centrul Timișoarei va purta numele Regelui Mihai I: cel care face legatura intre spitalul de copii si Piata Marasti. Așa a rezultat din sondajul de pe Facebook al primarului Nicolae Robu, la care au raspuns puțin peste 1.000 de oameni. 200 au spus ca nu e potrivita redenumirea vreunei…

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…

- Sala polivalenta de 16.000 de locuri, construcția careia la Timișoara ar putea fi finanțata de Compania Nationala de Investitii, ramane inca la stadiul de proiect. Anul 2017 a stat sub semnul contrelor intre primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si presedintele Consiliului Județean Timis, Calin Dobra,…

- Incident incredibil la Timișoara. Unul din tramvaiele Armonia, reabilitate cu 500.000 de euro fiecare, s-a rupt efectiv in doua, pe șine. Incidentul a avut loc astazi, in zona Padurii Verzi, in vecinatatea fabricii Continental. Vechile tramvaie au fost reabililitate cu bani de la bugetul local al Timișoarei,…

- Modernizarea in forța trebuie sa continue la Timișoara iar pentru ca acest lucru sa se intample e nevoie de bani. Ca sa susțina investițiile promise pentru anul viitor, primarul Nicolae Robu vrea sa ia un credit. Mai ales in condițiile in care bugetul Timișoarei se micșoreaza cu milioane bune de euro…

- Conform unui comunicat al primarului Timișoarei, impozitele și taxele locale nu vor crește anul viitor, urmand sa ramana la același nivel din 2017. „Așa cum am dovedit-o din 2012 de cand sunt primar, eu sunt un liberal autentic și, pe cale de consecința, sunt partizanul fiscalitații cat mai scazute.…

- Primarul din Timisoara a fost fotografiat mergand cu masina de lux a primariei pe linia de tramvai. Timisoreanul care l-a pozat a incarcat fotografia pe Facebook, cu mesajul "Legile sunt doar pentru muritori, nu pentru primar".

- Bucurie mare pentru soferi! Lucrarile de pe artera care face legatura intre strazile Arieș și FC Ripensia s-au incheiat. Pe strada Surorile Martir Caceu se circula pe toate cele trei benzi. spre bucuria șoferilor care au avut de indurat o perioada foarte neplacuta. „A fost greu cat am avut șantier acolo,…

- Atacuri iresponsabile facute fara pic de jena in zile de doliu național – așa califica președintele CJ Timiș Calin Dobra declarațiile facute saptamana trecuta de primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Dobra susține ca Primaria Timișoara blocheaza un proiect cu fonduri europene al CJ Timiș, din cauza ca…

- Poza a adunat rapid sute de distribuiri și comentarii, numeroși oameni declarandu-se șocați de aceasta intamplare, care, chipurile, ar fi avut loc in centrul Timișoarei. O verificare chiar și sumara ar fi aratat, insa, ca știrea este complet falsa. Mai exact, ieslea din centrul municipiului…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…

- Sala de sport s-a mutat de la Timișoara la Giroc doar pentru ca era Sorin Grindeanu premier! Asta susține primarul Nicolae Robu, care spune și ca ar vrea stadionul „Dan Paltișanu”, daca tot intenționeaza CJ Timiș sa-l demoleze. Totuși, edilul ar dori sa incheie un „pact de colaborare administrativa”…

- Reaua voința – acesta este principalul motiv pentru care Timișoara nu are un muzeu al Revoluției, considera primarul Nicolae Robu. Primul oraș liber de sub comunism din Romania așteapta de ani buni amenajarea unui muzeu care sa gazduiasca o parte din istoria luptei pentru eliberarea de sub regimul Ceaușescu.…

- Sondajul de opinie lansat recent pe o rețea de socializare de primarul Nicolae Robu a produs primele rezultate. „Nu a pretins nimeni ca e o abordare științifica, e un sondaj care da informații de la un segment de populație, cel activ pe Facebook, dar este important sa obținem date, iar ele sunt utile…

- Primarul municipiului Timișoara se cearta cu jurnaliștii pe Facebook. Edilul s-a enervat dupa ce in presa au aparut mai multe articole in care se preciza ca primarul alege sa implementeze doar proiectele care primesc like-uri pe rețelele de socializare. Totul a inceput tot de la o postare a edilului…