Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a fost huiduit la congresul PSD. In momentul in care dorea sa tina un discurs, el a urcat pe scena, iar cand a vazut ca fluieraturile nu inceteaza, a renuntat sa mai vorbeasca si a revenit in sala. Marian Oprisan a dorit sa tina un discurs la congresul PSD.…

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Marian Oprisan ca ar trebui sa-si faca o autoevaluare si sa-i lase si pe tineri in fata. "Felicitari noii echipe de conducere aleasa astazi la congresul Partidului Social Democrat: Viorica Dancila, Orlando Teodorovici si Mihai Fifor! Astazi am dovedit ca am…

- Fostul premier Sorin Grindeanu i-a transmis, sâmbata, pe Facebook, lui Marian Oprișan ca și Banatul l-a fluierat la Congresul extraordinar al partidului de sâmbata, atunci când liderul PSD Vrancea a vrut sa ia cuvântul pe scena.„Pentru Marian Oprișan: și Banatul te-a…

- Fostul premier Sorin Grindeanu, actual sef la ANCOM, a scris, sambata, pe Facebook, un mesaj catre presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan. Grindeanu il informeaza pe Oprisan ca si Banatul l-a huiduit la Congresul Extraordinar al partidului, de la Sala Palatului. Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, l-a taxat, sambata, pe Marian Oprisan, dupa episodul din C0ngresul PSD, cand a fost huiduit de o parte a salii si nu a putut sa iti tina discursul. Ciolacu il sfatuieste pe baronul de Vrancea sa se retraga si sa ii lase pe cei tineri…

- Sorin Grindeanu ii transmite lui Marian Oprisan ca si Banatul l-a fluierat.„Pentru Marian Oprisan: si Banatul te-a fluierat!”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook dupa congresul. Citește și: Viorica Dancila, la Congres: Suntem la o rascruce. In acest moment, PSD nu isi permite…

- ”Urat final de cariera! Oameni ca Oprișan de la Vrancea, chiar nu pot sa priceapa ca ipocrizia, oportunismul și tradarile politice succesive nu prind nici macar la oamenii de rand din PSD! "Ai vorbit urat despre toți", i-a strigat cineva din sala. Și asta spune tot! Te contesta colegii tai, te detesta…

- UPDATE. Comitetul Executiv National al PSD a decis in sedinta de vineri sa excluda doua persoane din cursa pentru presedintia partidului. Alegerile vor avea loc maine, in cadrul unui Congres extraordinar. CEx-ul i-a scos din cursa pe Ilie Rotaru si Catalin Stoichița. Astfel, raman in cursa…