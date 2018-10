Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), va participa luni la evenimentul ZF Digital Summit ’18, care are loc in Bucuresti la hotelul JW Marriott, unde va discuta despre prioritatile in reglementare ale institutiei si va aborda…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), condusa acum de fostul premier Sorin Grindeanu, a anunțat in aceasta saptamana achiziționarea a 159 de autoturisme....

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca monitorizeaza permanent modul in care operatorii de telefonie prezenti pe piata romaneasca aplica prevederile regulamentului european Roam like at home si a primit aproape 300 de reclamatii de la…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a verificat acoperirea Romaniei cu servicii de voce si, din cauza ca niciunul dintre operatorii de telefonie mobila nu a atins valoarea stabilita prin licente si tinand cont de gradul de indeplinire a obligatiei, ANCOM…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Telekom Romania Mobile Communications cu suma de 500.000 de lei pentru faptul ca nu a respectat obligatia de a acoperi cu servicii de voce zone locuite cel putin 98% din populatia Romaniei, prin intermediul retelei…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, ANCOM, a organizat luni doua concursuri pentru ocuparea funcției de consilier al președintelui Sorin Grindeanu, pentru doua direcții.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Telekom Romania Mobile Communications cu suma de 500.000 de lei pentru faptul ca nu a respectat obligatia de a acoperi cu servicii de voce zone locuite cel putin 98% din populatia Romaniei, prin intermediul…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, ANCOM, a organizat luni doua concursuri pentru ocuparea funcției de consilier al președintelui Sorin Grindeanu, pentru doua direcții.