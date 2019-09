In luna ianuarie Sorin Dimitriu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si o luna inchisoare cu executare, fiind acuzat de fraude cu fonduri europene, decizia nefiind definitiva. Potrivit deciziei Tribunalului București, Sorin Dimitriu a fost condamnat la doi ani pentru folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii pentru sine de pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, la alți doi ani si trei luni pentru abuz in serviciu in forma continuata și la doi ani si opt luni pentru savarsirea infractiunii impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Pedepsele…