Sorin Curilă și-a dat demisia de la Senatul Universității Oradea Cancelarul Daniel Pașca și vicepreședintele Senatului Cristian Gavra au convocat Biroul Permanent al Senatului Universitații Oradea pentru joi, la ora 12:00, cand se va decide cine va fi președintele interimar. Știre in curs de actualizare… „Miercuri imi voi depune demisia" Sorin Curila, președintele Senatului Universitații din Oradea, a anunțat ca miercuri iși va depune demisia din Senat. Dupa ce Senatul Universitații din Oradea nu a supus votului conflictul de interese pe care l-a precizat marți, in ședința forului legislativ, Sorin Curila a anunțat ca miercuri iș...

Știre in curs de actualizare… „Miercuri imi voi" Sorin Curila, președintele Senatului Universitații din Oradea, a anunțat ca miercuri iși vadin Senat. Dupa ce Senatul Universitații din Oradea nu a supus votului conflictul de interese pe care l-a precizat marți, in ședința forului legislativ, Sorin Curila a anunțat ca miercuri iș...

