Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cultural Roman, prin Directia Programe Internationale si Institutul Cultural Roman de la Viena, este partener al celei de-a patra editii viennacontemporary, targul international de arta contemporana din Viena. Cu un focus pronuntat asupra artei central si est-europene, editia 2018 se desfasoara…

- Raed Arafat s-a aflat, vineri, la Iasi, unde a participat la o ceremonie in cadrul careia SMURD Iasi a primit doua motociclete pentru interventiile in caz de urgenta, el precizand ca acest concept este folosit cu succes in alte tari. "Vorbim de un concept pe care il introducem in orasele mari.…

- "Medicii plecau sau mai pleaca inca din Romania din cauza salariilor si din cauza dotarilor. Salariile, din punctul meu de vedere, sunt deja rezolvate. Eu cred ca salariile medicilor din Romania sunt corespunzatoare muncii pe care o fac in Romania. In ceea ce priveste dotarea, ati prezentat si dvs…

- Peste 3,6 milioane de romani au emigrat in strainatate, majoritatea persoane apte de munca și absolvenți de studii superioare, arata Banca Mondiala. România ar putea urma exemplul altor ţări de a valorifica potenţialul tinerilor absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ…

- Peste 3,6 milioane de romani au emigrat in strainatate, majoritatea persoane apte de munca și absolvenți de studii superioare, arata Banca Mondiala. România ar putea urma exemplul altor ţări de a valorifica potenţialul tinerilor absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ…

- Romania ar putea urma exemplul altor tari de a valorifica potentialul tinerilor absolventi ai unor institutii de invatamant din strainatate, se arata intr-un comentariu postat pe blogul Bancii Mondiale (BM) si semnat de Donato de Rosa, economist principal, alaturi de Andrei Dospinescu, economist BM,…

- Autori: Donato de Rosa, Economist Principal, Banca Mondiala; Andrei Dospinescu, Economist, Banca Mondiala; Giuseppe Russo, Profesor Asociat in Economie, Universitatea din Salerno Case frumoase, noi, ridicate in locuri pustii. Nici ca ne-am putea imagina un tablou mai expresival efectelor generate de…

- Lider de piața al fotoliilor de masaj, compania Komoder a fost fondata in anul 2011 de catre omul de afaceri clujean Adrian Rus. In Romania, Komoder este prezenta cu magazine in Cluj-Napoca, București, Iași și Timișoara.