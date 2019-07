Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu a transmis un mesaj pe Facebook in care vorbeste despre numeroase plecari din randul PSD, in timp ce ”altii joaca ping-pong” facand referire la partida dintre Viorica Dancila si Eugen Teodorovici. ”Vorbeste careva cu oamenii astia?”, a scris Stefanescu.”A plecat Cristi Socol.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca miercuri, in sedinta de Guvern, va prezenta modul in care va fi efectuata, electronic, poprirea conturilor, aceasta modificare legislativa urmand sa facuta incepand cu luna iulie. "Azi am avut pe birou nota de la colegi, ceea ce…

- Eugen Teodorovici revine in cursa pentru functia de presedinte executiv al PSD, a anuntat deputatul Catalin Radulescu, la sosirea la congresul partidului, confirmand astfel informatia difuzata anterior de Adevarul. „Deputatul mitraliera“ a spus ca ii sustine pe Viorica Dancila, Eugen Teodorovici si…

- Lucrarile la stadionul de patru stele din Targu Jiu se apropie de final, peste cateva zile urmand sa inceapa receptionarea arenei sportive de catre Compania Nationala de Investitii (CNI), care a asigurat finantarea investitiei.

- "Eu am un stil de vorbire radical, in sensul ca este ban public, banul european, imprumuturile, buget de stat, toti sunt bani publici", a adaugat Eugen Teodorovici. Ministrul Finantelor a mai spus ca "statul roman deconteaza din sursele pe care le are la dispozitie, fie ca e buget de stat, imprumuturi.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu anunța, vineri, ca “grupul de intelectuali” din PSD, din care susține ca face parte și el, se pregatește sa participe la alegerile din partid, precizand ca el, daca o va face, va candida pentru funcția de vicepreședinte. “Eu cred ca voi candida la Congres, așa cum cred…

- "Un aspect foarte important, nu neaparat obiectul acestei sedinte de Guvern, ci un subiect discutat in spatiul public foarte des si anume podul suspendat peste Dunare in zona Tulcea-Braila. Este un proiect foarte important cu implicatii deosebite in dezvoltarea regionala a acelei zone, Delta Dunarii,…

- Noua metoda de calcul al ROBOR ar putea fi aplicata și la creditele in curs, nu numai celor viitoare. Cel puțin așa prevede un amendament care a trecut marți de Comisia Economica a Senatului, urmand a fi discutat in plen. Bancile manifesta o opoziție fațișa fața de noua implementare a indicelui in funcție…