Stiri pe aceeasi tema

- Sfarxitul anului 2018 aduce cadouri surprizE din partea companiilor, pentru romani! Majoritatea companiilor private din Romania va da angajatilor tichete-cadou, cu ocazia sErbEtorilor de iarnE.

- CHEFI LA CUTITE 2018. George W. Bush, Silvio Berlusconi, Angela Merkel sunt doar cateva dintre celebritațile pentru care a gatit Silviu Nedelea. Cu toate astea, intrebat care este cea mai mare realizare a sa de pana acum, bucatarul chef a recunoscut: soția și copilul! Botezul de foc l-a primit…

- Șapte ani au așteptat momentul asta. Șapte ani in care au lasat strugurii neculeși, pe o suprafața de 5 hectare, cu speranța ca vor reuși sa faca vinul de gheața. Un vin divin – spun oenologii, care are nevoie de condiții speciale pentru a fi facut. Momentul a venit in prima duminica de decembrie, a…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au fost extrem de surprinși, in cea de-a zecea ediție din sezonul 6, de o rețeta exotica ce are la baza o combinație intre pește, fasole și platana, un soi de banana verde, cu o textura aparte.

- Cu o saptamana inainte ca toata Romania sa sarbatoreasca Ziua Naționala cu tradiționalele porții de fasole și vin fiert, la Polovragi a fost deja petrecere cu meniul respectiv. Vinul a fost inlocuit cu țuica, dar asta nu i-a d...

- Artistul Tudor Chirila a reactionat dur, dupa ce Ilan Laufer l-a acuzat pe presedintele Iohannis de antisemitism. „Sa te folosesti de drama poporului tau ca sa sensibilizezi si sa manipulezi opinia publica, asta inseamna sa fii mizerabil. Sa-i reprosezi unuia care te-a mai numit ministru ca discrimineaza…

- Vinul moldovenesc este sarbatorit in acest weekend si in Romania. Mai multi vinificatorii din tara noastra au mers sa-si promoveze licorile la Snagov. Producatorii au trecut Prutul nu doar cu vinuri, ci si cu bucate traditionale.