Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Blejnar, fost sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), si Viorel Comanita, fost vicepresedinte al institutiei, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de luare de mita.

- DNA a anunțat trimiterea la instanța a dosarului in care Sorin Blejnar, fostul președinte al ANAF, este trimis in judecata pentru luare de mita, alaturi de doi foști membri din conducerea Fiscului. In același dosar, soția lui Blejnar, Andreea Blejnar, este acuzata de complicitate la luare de mita. Faptele…

- Sorin Blejnar, fost sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), si Viorel Comanita, fost vicepresedinte al institutiei, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis,…

- Sorin Blejnar, fost sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), si Viorel Comanita, fost vicepresedinte al institutiei, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale...

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati: BLEJNAR SORIN, la data faptei presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF , pentru infractiunea de luare de mitaCOMANITA VIOREL, la…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpați: BLEJNAR SORIN, la data faptei președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru infracțiunea de luare de mita, COMANIȚA VIOREL,…

- Sistemul IT al Directiei Generale a Vamilor, parte a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), nu ar functiona, cel putin de la primele ore ale diminetii, iar angajatii vamilor lucreaza pe hartie.Citește și:Mihai Tudose: Un membru Pro Romania care ar accepta sa intre in Guvernul Dancila…

- Masinile ANAF si ale procurorilor, fara girofar albastru! Procurorii si inspectorii Fiscului, la un pas sa isi piarda prioritatea in trafic, chiar daca sunt in misiune. Camera Deputatilor, care este for decizional, a votat proiectul de lege prin care autovehiculele Ministerului Public si ale Agentiei…