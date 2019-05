Ecranele cinematografelor În flăcări, din 17 mai

thriller-ul psihologic coreean în regia lui Lee Chang-Dong se lansează în România– „Brutal și splendid" – Los Angeles Times „Seducător și tulburător" – Vox „Genial" – The New York Times „Captivant, fulgerător"- The Playlist „Un thriller cum nu vei mai vedea anul acesta" – Screen Anarchy