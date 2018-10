BAB ofera publicului un nou single, “Rainland”

Dupa o luna de la lansarea EP-ului “Rework”, Bab vine cu o noutate si anume single-ul “Rainland”. Contextul proiectului BAB se desfasoara si este gandit momentan pe parcursul a 7 albume, sub numele: Seeing  Ahead  In Between  Our Homeland  In Colors  Inside the Box  Outside of the Box. Insa piesa… [citeste mai departe]