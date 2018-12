Şorici de porc: calorii, beneficii, contraindicaţii şi un truc Iata cate calorii are soriciul de porc, ce beneficii are acesta, dar si cine ar trebui sa il evite! In 100 de grame de sorici de porc se regasesc: 563 de calorii 35 de grame de grasimi 63 de grame de proteine 3 grame de sodiu 80 mg potasiu < 0,5 grame carbohidrati Asadar, nu exagerati cu cantitatile, pentru ca o gustare formata din 100 de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

