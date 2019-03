Sore a ajuns de urgenţă la spital, după ce i s-a făcut rău. "Am stat cinci ore pe perfuzii" Sore n-a dezvaluit motivul pentru care a avut nevoie de ingrijiri medicale. Sore a slabit peste 20 de kilograme cu o dieta-minune FOTO "Ieri seara, am stat 5 ore in spital cu perfuzii. Astazi, beau o cafea amara și ma gandesc la toate felurile de mancare ale lumii, tocmai pentru ca, timp de 5 zile, sunt nevoita sa mananc doar grisine și orez fiert. De ce mereu ne dorim exact ceea ce nu putem avea? Ce-ar fi mers niște jumari cu cartofi prajiți, sos dulce acrișor și niște castraveți murați", a scris Sore. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

