- Sorana Cirstea, locul 84 WTA, s-a calificat cu mari emoții in turul al doilea al French Open. Romanca a invins-o, luni, scor 5-7, 6-4, 7-5, pe slovena de 18 ani Kaja Juvan, locul 131 mondial, admisa pe tabloul principal din postura de lucky-loser, principal dupa ce Petra Kvitova, locul 6 WTA, a anuntat…

- Petra Kvitova a anuntat, luni, ca nu va putea participa la turneul de la Roland Garros din cauza unei accidentari la antebratul stang, informeaza News.ro.Citește și: Clasamentul ATP: Marius Copil a coborat doua locuri Kvitova urma sa joace in runda inaugurala cu Sorana Cirstea, insa…

- Sorana Cirstea (29 ani, 93 WTA) a cedat dupa o ora si 53 de minute in fata principalei favorite a turneului. Iulia Putinteva, 24 de ani si locul 39 WTA, o conduce acum pe Cirstea cu 3-2 in privinta intalnirilor directe. Pentru prezenta in semifinale la Nurnberg, romanca a obtinut un cec de…

- Simona Halep (3 WTA și campioana en-titre) iși va incepe aventura la Roland Garros impotriva australiencei Ajla Tomljanovic (47 WTA), potrivit tragerii la sorți efectuate joi, la Paris. Sorana Cirstea va avea o adversara de calibru, urmand sa o intalneasca pe Petra Kvitova, favorita nr. 6, transmite...

- Simona Halep, locul 3 WTA, cap de serie numarul 3 si detinatoarea trofeului, a declarat dupa tragerea la sorti a tabloului feminind e simplu ca spera sa câstige câteva meciuri la editia din acest an, potrivit News.ro."Am jucat trei finale aici si cea din 2017 a fost dureros sa o…

- Sorana Cîrstea, locul 93 WTA, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA International de la Nurnberg, înregistrând cea mai buna performanta ai ei în acest sezon, informeaza News.ro.În sferturi, Sorana Cîrstea a învins-o, cu scorul…

- Sorana Cîrstea a fost eliminata în turul secund al turneului de la Madrid. Dupa ce a eliminat-o pe Madison Keys (14 WTA), românca a jucat foarte bine timp de doua seturi în fața lui Caroline Garcia (22 WTA), însa franțuzoaica s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-1 și s-a calificat…

- PSG pare ca nu se mai regasește deloc dupa eliminarea din Liga Campionilor. Deși a reușit sa iși asigure titlul in Ligue 1, parizienii dezamagesc aproape la fiecare partida, iar astazi au facut un nou meci slab: doar 1-1 cu Nice pe teren propriu. De data aceasta nu a jucat Mbappe, aflat in stare de…