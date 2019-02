Sorana (ex-ASIA), rapusa de durere dupa moartea tatalui ei: “A plecat mandru de mine. Este ingrozitor”

Stiri pe aceeasi tema

- La trei luni de la moartea lui Ilie Balaci, fiica lui, Lorena, a postat un nou mesaj trist pe contul de socializare, semn ca inca nu poate trece peste dispariția parintelui sau. Prietenii virtuali i-au trimis mesaje de susținere și au sfptuit-o sa fie puternica. "Pana la ziua in care ma vei stange…

- Zeci de mesaje emoționante au fost postate pe rețelele de socializare, dupa anunțul morții tanarului Daniel Toma. „Nu imi vine sa cred ca s-a intamplat așa ceva! De ce eu am scapat și tu ne-ai lasat cu durere in suflete, nu te pot uita niciodata, mereu imi spuneai ca viteza ucide,…

- Cornelia dansatoarea este singura veterana a dansului din buric, a fost dansatoarea preferata lui Ion Dolanescu, dar si a manelistilor langa care a facut senzatie ani buni. Si chiar daca a disparut, de ceve vreme, din viata publica, artista cu cele mai lungi gene naturale a ales sa-si martureasca durerea…

- Paul Walker, celebru pentru seria “Fast and Furious”, a murit pe 30 noiembrie 2013, in urma unui accident rutier. In urma sa a ramas o fiica, Meadow, cu ajutorul unor avocați, dadea in judecata Porsche, susținand ca centura mașinii era defecta și ca din aceasta cauza a ars de viu tatal ei. Intr-un final,…

- La șapte ani de la moartea tatalui sau, preotul Iulian Voiculeț, Nicolae Voiculeț a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, alaturi de o fotografie veche, de pe vremea cand era un copil. „Azi, in amintirea tatalui meu. Au trecut 7 ani grei, in care l-am cautat peste tot. E pe undeva, intre…

- Ilinca Vandici a trecut printr-o perioada extrem de grea atunci cand tatal ei a decedat, lasandu-i un gol in suflet. Prezentatoarea TV nu a trecut nici pana acum peste moartea tatalui ei și poarta zilnic aceasta durere in suflet. Ilinca Vandici pare o femeie extrem de puternica și echilibrata psihic,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Taricanu, a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca Mihnea Constantinescu a avut nu doar o „calitate umana excepționala”, dar a fost și cel mai bun funcționar public de rang inalt, acesta refuzand sa accepte funcția de ministru de Externe.„Am aflat cu mare…

- La varsta la care orice adolescent iși dorește sa fie cat mai aproape de parinții lui, Meadow Walker a ramas fara tata. Celebrul actor Paul Walker și-a pierdut viața intr-un cumplit accident de mașina, in noiembrie 2013.