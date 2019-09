Stiri pe aceeasi tema

- Ada și Cornel Palade au prezentat un moment emoționant in cea de-a treia ediție a sezonului 14 „Te cunosc de undeva!”. S-au transformat in alt cuplu fiica și tata - Nancy și Frank Sinatra.

- In cea de-a treia editie a sezonului 14 „Te cunosc de undeva!”, Șerban Copoț și Cezar Ouatu au adus un moment de Oscar. S-au transformat in Bradley Cooper și Lady Gaga și au cantat celebra piesa „Shallow”, dupa mici „tensiuni” aparute intre ei, la repetiții.

- “€Nevestele vesele din Windsor” vin la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitesti in debutul stagiunii. Sambata si duminca, de la ora 19:00, in sala mare a teatrului, va avea loc premiera spectacolului “Nevestele vesele din Windsor” dupa un text de William Shakespeare, in regia lui Matei Varodi, scenografia…

- AMI lanseaza videoclipul piesei „Tramvai” – o piesa care vorbește despre durerea care ramane in inima dupa o desparțire. Videoclipul piesei are un aer nostalgic, iar AMI este o prezența diafana cu o voce care exprima emoție, inca de la primele versuri: „Mi se rupe tare inima / Nu știam ca doare chiar…

- Moment grandios la concertul legendarei trupe Metallica de la București. Rockerii au interpretat piesa ”De vei pleca”, a formației Iris. Spectatorii adunați pe stadionul Național Arena au cantat la unison cu solistul James Hetfield.

- DJ-ul suedez Don Diablo a emotionat un stadion intreg la Untold. Acesta a dedicat una dintre piese Alexandrei, fata de 15 ani ucisa in Caracal. Fotografia acesteia a aparut pe ecranul scenei principale. „Vi se va simti lipsa, dar nu veti fi uitati, oriunde ati fi pe aceasta planeta“, a spus DJ-ul Don…

- In perioada 26-28 iulie, monumentul istoric Cetatea Deva se va trasforma, pentru al doilea an consecutiv, in locul unde iși dau intalnire artiști de top ai muzicii electronice naționale și internaționale, dar și intr-un spațiu de expunere a artei contemporane, a artizanilor locali și un loc unde festivalierii…

- Noaptea Tarziu colaboreaza cu Nadir pentru prima oara si lanseaza impreuna „Oglinzile”, o parodie muzicala insotita de un videoclip amuzant, in stilul caracteristic celor trei vloggeri. O satira adusa oamenilor superficiali care se iubesc mai mult decat ar trebui, „Oglinzile” este compusa de Cuza impreuna…