Sorana Cirstea si Andreea Mitu s-au calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Lugano

Perechea alcatuita din jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea si Andreea Mitu s a calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Lugano Elvetia , dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, vineri, dupa 6 4, 6 3 cu elvetiencele Timea Bacsinszky Ylena In Albon in penultimul act.Favoritele numarul trei s au impus dupa o ora si 19 minute.Cirstea si Mitu si au asigurat un cec de 6.400 dolari si 180 de puncte WTA, ambele urmand sa fie in top 100 de luni. Cele doua isi vor afl ...