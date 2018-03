Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams, revenita în competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost învinsa în doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, într-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, informeaza News.ro. Sorana Cirstea a inceput timid jocul cu Venus Williams,…

- Simona Halep, liderul WTA, a acces, astazi, in „optimile” turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Romanca a obținut o victorie chinuita in fața americancei in varsta de 19 ani, Caroline Dolehide.

- Sorana Cirstea a fost eliminata sambata noaptea in turul doi al turneului de la Indian Wells. Reprezentanta noastra, aflata pe Post-ul Sorana Cirstea a fost invinsa de Venus Williams la Indian Wells apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Romanca aflata pe locul 35 in ierarhia mondiala a pierdut meciul din turul secund al turneului american. Cirstea a avut ca adversara o jucatoare cu mult mai experimentata decat ea, pe fostul numar 1 mondial, Venus Williams, a 8 -a favorita la castigarea actualei editii a competitiei de la Indian Wells.…

- Serena Williams, 36 de ani, iși continua parcursul la Indian Wells, primul turneu la care participa dupa 14 luni. Americanca s-a impus in fața olandezei Kiki Bertens, locul scor 7-6 (5), 7-5, și s-a calificat in turul III, acolo unde o va intalni pe sora sa, Venus Williams, care a invins-o pe Sorana…

- Mai agresiva si cu un joc cu mai putine greseli, romanca a condus cu 2-0 in setul secund, dupa un break in primul ghem, a avut minge de 3-0 si dublu break, ratata insa. Ea a ridicat totusi scorul la 3-1, dar momentele ei de succes aproape s-au epuizat. Venus Williams a castigat patru ghemuri la rand,…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, luni, dupa ora 00.00, cu jucatoarea americana Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul al treilea al turneului de la Indian Wells.Aceasta partida este a treia pe arena principala. Inainte, incepand de duminica, de la ora…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu serviciu oscilant si cu multe greseli nefortate. Williams a reusit break-ul in ghemul I, apoi Cirstea a facut rebreak, dar romanca si-a pierdut din nou serviciul. Jucatoarea americana si-a pastrat avantajul de doua ghemuri pana la 5-3,…

- Sorana Cirstea a parasit, sambata noapte, intrecerea de la Indian Wells in turul al doilea, fiind invinsa de o Venus Williams cu foame de victorii, scor 6-3, 6-4. Romanca a contribuit din plin la spectacol pe terenul central si a sperat, chiar, la decisiv, dupa un start fantastic de set…

- Sorana Cirstea (35 WTA) joaca in aceasta seara in turul II al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Romanca va avea un meci complicat, urmand sa se dueleze cu Venus Williams. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 3. ...

- Organizatorii turneului de la Indian Wells au anuntat programul zilei de sambata, cand va avea loc si duelul dintre Sorana Cirstea si Venus Post-ul Sorana Cirstea o intalnește pe Venus Williams la Indian Wells apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sorana Cirstea a castigat meciul romancelor din prima mansa a turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Ea s-a impus repede, in numai 78 de minute in fata Monicai Niculescu, scor 6-2, 6-3. Sorana a irosit trei mingi de meci la 6-2, 5-0, ceea ce a provocat o usoara revenire a Monicai,…

- LIVESCORE Sorana Cirstea – Venus Williams, in turul doi la Indian Wells. Meciul va avea loc in seara in noapte de sambata spre duminica. Sorana Cirstea (27 de ani, locul 35 WTA) are o misiunea infernala in fața locul 8 WTA, americanca de 35 de ani Venus Williams. Daca va trece de Venus, ar putea de…

- Inaintea debutului la turneul din California, Sorana a jucat la a 5-a editie a turneului demonstrativ Tie Break Tens, care s-a disputat la Madison Square Garden din New York. Acesta s-a incheiat cu victoria Elinei Svitolina, dupa finala castigata in fata chinezoaicei Shuai Zhang 10-3, cea care a scos-o…

- Sorana Cirstea (locul 35 WTA) a invins-o pe Monica Niculescu (71 WTA, venita din calificari) si s-a calificat in turul doi la Indian Wells, de categorie Premier Mandatory, potrivit news.ro. Cirstea s-a impus, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc.

- Jucatoarele românce ajung sa se lupte înca din prima runda a turneului de la Indian Wells. Monica Niculescu și Sorana Cîrstea se lupta chiar din primul turnal turneului.Niculescu (30 ani, 71 WTA), venita din calificari, dupa victorii cu americanca Ann Li si italianca…

- Simona Halep pare sa se simta minunat in SUA, inaintea debutului la turneul din California. Romanca s-a acomodat repede inca din prima zi și s-a distrat antrenandu-se cu o minge de fotbal. Simona Halep se mentine pe locul I WTA cu 7.965 de puncte, in ierarhia WTA publicata luni. Sportiva…

- Simona Halep a primit o mașina noua. Reacția numarului 1 mondial. Simona Halep a avut parte de o surpriza inainte de Indian Wells . Simona Halep a primit un cadou foarte scump din partea unuia dintre sponsorii sai: va conduce o mașina decapotabila al carei preț de plecare depașește 80.000 de euro. Simona…

- Noaptea trecuta a avut loc tragerea la sorti pentru stabilirea meciurilor de pe tabloul principal de concurs de la Indian Wells. Cele mai mari emotii au fost pentru Simona Halep. Romanca nu va juca in primul tur, iar in turul doi se va duela, cel mai probabil, cu cehoaica Kristyna Pliskova. Aceasta…

- Sorana Cirstea (33 WTA) isi face incalzirea pentru Indian Wells la Tie Break Tens, intr-o intrecere-fulger pe terenul de tenis care pune la bataie un sfert de milion de dolari. Romanca va juca primul meci impotriva chinezoaicei Shuai Zhang (35 WTA), a doua jucatoare din China in clasamentul WTA. Singurul…

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Monica Niculescu (locul 71 WTA) este prima sportiva din Romania care intra in competiție, inca din primul tur al calificarilor, acolo unde o va intalni pe Ann Li, o jucatoare de 17 ani din SUA, clasata in acest moment pe locul 479 WTA. Meciul se va juca luni,…

- Simona Halep ajunge in Statelor Unite pentru orima oara din postura de lider mondial. Romanca se pregatește sa faca senzație la Indian Wells si Miami, turnee care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double".Turneul de la Indian Wells are un tablou la fel de consistent precum un Grand Slam: 128…

- Simona Halep s-a reintalnit in SUA cu antrenorul Darren Cahill. Cei doi nu se mai vazusera de aproximativ o luna, de la Australian Open. Cahill o va asiata pe Halep la turneele de la Indian Wells și Miami.

- Simona Halep (1 WTA) a postat o fotografie pe Instragram in care se afla alaturi de Darren Cahill. Simona Halep va participa la turneul de la Indian Wells, in perioada 7-18 martie. Simona Halep este pregatita pentru Indian Wells. Romanca de 26 de ani a postat o fotografie in care se afla alaturi de…

- Serena Williams a fost declarata cea mai tare mama din toate timpurile. Sorana Cirstea o contesta, ca sportiva. Fostul lider WTA iși pregatește revenirea in circuitul profesionist. Astfel, Serena Williams, 36 de ani, este pe multe panourile publicitare din SUA. Dar nu singura, ci impreuna cu fiica ei,…

- Simona Halep a declarat ca nu e refacuta in totalitate, dar a precizat ca va urma tratamentul si in zilele urmatoare si spera sa fie la 100% in momentul in care va debuta turneul din California. Angela Merkel, dialog fabulos cu ambasadorul Romaniei despre SIMONA HALEP "Ma simt ok. M-am…

- Cand nu joaca, Sorana Cirstea apare mereu pe Instagram cu imagini magnetice. Locul 35 WTA a pozat in echipamentul New Ballance și cu nelipsita racheta. "Shooting cool in seara asta", a comentat frumoasa jucatoare. Ea se afla in urcare in clasamentul WTA, cu o poziție, dupa un inceput bun de sezon.

- Simona Halep, numarul 1 in tenis. De luni, Simo revine pe prima poziție in ierarhia WTA. Romanca nu a participat la turneul de la Dubai din cauza unei accidentari, insa nici faneza Caroline Wozniacki nu a facut-o, astfel ca sportiva noastra revine pe primul loc in clasamentul mondial profesionist. Halep…

- Simona Halepva participa la turneul de la Indian Wells (7-18 martie), cu toate ca accidentarea de la picior este destul de complicata. Romanca ar rata un bonus de 450.000 de dolari daca va spune pas turneului de categorie Premier Mandatory. CULISELE negocierilor dintre Simona Halep si NIKE.…

- Caroline Wozniacki a explicat, imediat dupa ce a plecat invinsa de la Doha si a pierdut primul loc mondial in fata Simonei Halep, ca obiectivul sau nu este sefia tenisului feminin, ci un parcurs bun la Indian Wells si Miami. De asemenea, daneza a avut si eu mesaj pentru sportiva din Constanta, scrie…

- Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata dupa ce a pierdut locul 1 mondial: ”Nu ma intereseaza”. Daneza Caroline Wozniacki va mai sta pe primul loc mondial in ierarhia WTA pana pe 26 februarie, cand in ierarhie va redeni lider Simona Halep . Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata. „Important…

- Simona Halep se intoarce pe primul loc mondial, dupa ce l-a pierdut in fața Carolinei Wozniacki. Romanca va redeveni lider mondial in tenisul feminin, dupa ce daneza a fost invinsa in semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, insa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul…

- O informatie de ultima ora! Simona Halep s-a retras din turneul de la Doha. Romanca a acuzat o accidentare si nu va mai putea evolua in semifinala. Halep ar putea rata si urmatorul turneu, de la Indian Wells. Simona Halep a decis sa se retraga din turneul de tenis de la Doha 2018, desi se calificase…

- Simona Halep joaca in aceste momente in turul secund la Australian Open. Aceasta se dueleaza cu sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, jucatoarea noastra reusind sa se impuna de o maniera categorica an primul set. Romanca si-a aflat si adversara cu care se va duela in turul III la Antipozi. Astfel,…

- Cu ce mașina vine la antrenamente Irina Camelia Begu. ”Facatoarea de minuni” din tenisul romanesc a facut senzație și in 2016. Begu este singura sportiva a noastra calificata in turul secund, la Melbourne. Begu (40 WTA) a obținut biletele pentru turul secun dupa o prestație epica, in partida Ekaterina…

- Sorana Cirstea (27 ani, 37 WTA) a cedat in fata jucatoarei venite din calificari (25 ani, 74 WTA) dupa o ora si 32 de minute de joc. Watson a reusit 6 asi si a facut 5 duble greseli, in timp ce Cirstea a avut un singur as si a comis 6 duble greseli.Heather Watson are acum 3-1 in meciurile…