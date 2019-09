Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se mentine locul 6 WTA, cu 4.803 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare australianca Ashleigh Barty, cu 6.501 puncte, dar jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 2 mondial, s-a apropiat la 86 de puncte de varf, dupa ce a castigat turneul de la Zhengzhou.…

- Simona Halep se mentine pe locul 4 WTA, cu 4.743 de puncte, in clasamentul dat publicitatii luni, ultimul inaintea inceperii US Open. Japoneza Naomi Osaka se mentine si ea, pe primul loc in clasamentul WTA, cu 6.606 puncte, la fel aus-tralianca Ashleigh Barty, pe locul 2, cu 6.501 puncte, si Karolina…

- Japoneza Naomi Osaka se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, romanca Simona Halep ramane pe patru, in timp ce americanca Madison Keys a urcat pe 10. Keys a reusit un salt de opt pozitii dupa titlul cucerit la Cincinnati. Halep…

- Simona Halep se mentine pe locul 4, cu 5.933 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare australianca Ashleigh Barty, cu 6.605 de puncte. Dupa ce nu a reusit sa-si apere titlul la San Jose, Mihaela Buzarnescu a coborat de pe locul 58 pe locul 127, cu 497 puncte. Patricia…

- Simona Halep a urcat o pozitie si se afla pe locul sapte, cu 3963 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni, in care noul lider este sportiva australiana Ashleigh Barty, castigatoarea turneului de la Birmingham. A doua romanca din ierarhia WTA este Mihaela Buzarnescu, locul 47, cu 1160 de…