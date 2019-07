Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Jaqueline Cristian, numarul 210 WTA, a provocat, marti, prima surpriza la BRD Bucharest Open, invingand-o pe a cincea favorita, Sorana Cirstea, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-2, in duelul romancelor din primul tur al turneului de tenis de la Bucuresti, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari…

- Toate cele opt jucatoare romane de pe tabloul principal de simplu vor evolua marti in prima runda a turneului de tenis BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala, potrivit agerpres..Sorana Cirstea, a cincea favorita, Irina Begu,…

- Presedintele turneului BRD Bucharest Open, Dumitru Haradau, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca este surprins de decizia Mihaelei Buzarnescu de a refuza sa joace la competitia gazduita de Arenele BNR din Capitala, precizand ca aceasta face "o mare greseala". "Ma surprinde putin decizia…

- Bucuresti, 13 iul /Agerpres/ - Sorana Cirstea, numarul 77 in clasamentul WTA, este singura jucatoare romana cap de serie pe tabloul principal de simplu al turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, care este gazduit de Arenele BNR din Capitala. In afara de Sorana…